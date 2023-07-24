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Міст обвалився разом із двома автомобілями: у поліції розповіли подробиці інциденту на Закарпатті (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Міст обвалився разом із двома автомобілями: у поліції розповіли подробиці інциденту на Закарпатті (фото)

Наслідки обвалу моста на Закарпатті / Фото: Національна поліція Закарпатської області

Рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито.

У понеділок, 24 липня, на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі Закарпатської області обвалився транспортний міст. 

Про це повідомили в поліції Закарпатської області. 

Інцидент стався 24 липня о 19:00. Там під час руху автомобілів на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі, обвалився транспортний міст разом із двома автомобілями, які у той час рухались по переправі. 

На місці події працюють рятувальники / © Національна поліція Закарпатської області
На місці події працюють рятувальники / Фото: Національна поліція Закарпатської області

"За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами - вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомили у поліції. 

Поліція, медики та рятувальники прибули на місце обвалу. / © Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Поліція, медики та рятувальники прибули на місце обвалу. / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

На місці інциденту працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Рух транспорту перекрито. 

Наслідки обвалу моста / © Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Наслідки обвалу моста / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук у коментарі "Суспільному" повідомив, що через обвал є троє постраждалих. Інцидент міг трапитись через те, що вантажівка, яка везла пісок, перевищила вагові обмеження. 

Нагадаємо, першим про обвал мосту на Закарпатті повідомив місцевий журналіст. За його даними, є потерпілі. 

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Дата публікації
Перегляди
1770
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