Міст обвалився разом із двома автомобілями: у поліції розповіли подробиці інциденту на Закарпатті (фото)

Рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито.
У понеділок, 24 липня, на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі Закарпатської області обвалився транспортний міст.
Про це повідомили в поліції Закарпатської області.
Інцидент стався 24 липня о 19:00. Там під час руху автомобілів на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі, обвалився транспортний міст разом із двома автомобілями, які у той час рухались по переправі.
"За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами - вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомили у поліції.
На місці інциденту працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Рух транспорту перекрито.
Начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук у коментарі "Суспільному" повідомив, що через обвал є троє постраждалих. Інцидент міг трапитись через те, що вантажівка, яка везла пісок, перевищила вагові обмеження.
Нагадаємо, першим про обвал мосту на Закарпатті повідомив місцевий журналіст. За його даними, є потерпілі.
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