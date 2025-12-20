Міст під замком: Кулеба розповів, як захищають стратегічну переправу Одещини

Атака на Одещину 19 грудня / © ГУ ДСНС в Одеській області

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами розповів про заходи безпеки на Одещині після серії російських атак на логістичну інфраструктуру регіону.

За словами урядовця, захист ключових об’єктів області, зокрема мостів та портової інфраструктури, перебуває під постійним контролем держави.

Коментуючи питання протиповітряної оборони, Кулеба наголосив на чіткому розподілі зон відповідальності.

«Питання безпосереднього захисту неба належить до компетенції Збройних Сил України та підрозділів ППО. Проте ми, як цивільна влада, забезпечуємо все необхідне для функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, стратегічний міст (в районі Маяків — ред.) входить до переліку таких об’єктів і, звичайно, знаходиться під захистом. Для цього застосовуються різні засоби безпеки», — зазначив віцепрем’єр.

Логістика та відновлення

Олексій Кулеба підкреслив, що попри намагання ворога заблокувати сполучення на півдні області шляхом ударів по мостах, ситуація залишається контрольованою.

Наразі вжито таких заходів:

Альтернативні маршрути: опрацьовано логістичні шляхи через Молдову для забезпечення сталого зв’язку з портами Дунаю.

Критичні перевезення: забезпечено пріоритетний проїзд для екстрених служб, гуманітарних вантажів та поштових операторів.

Енергозабезпечення: попри атаки на енергооб’єкти, більшість споживачів в Одесі та області залишаються з теплом і водою завдяки використанню резервних потужностей.

Віцепрем’єр також додав, що уряд перебуває на постійному зв’язку з військовим командуванням щодо оперативного посилення захисту неба над портами «Великої Одеси», оскільки вони є критично важливими для продовольчої безпеки світу.

Нагадаємо, РФ хоче ізолювати південь України та Одесу. Російська армія цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру області. Зокрема, напередодні ввечері окупанти завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі. Загинуло вісім осіб.

Окрім того, 18 грудня районі села Маяки армія РФ атакувала дроном авто, що рухалося в бік мосту в районі Дністровського лиману. В салоні була мати та троє дітей. Жінка померла в кареті швидкої допомоги.