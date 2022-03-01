Міста тримають оборону і знижують моральний дух окупантів: оновлені дані ЗСУ щодо нападу РФ на Україну

Росіяни переодягаються у військову форму Збройних Сил, нацгвардії та нацполіції для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.
Від початку доби, 1 березня, російсько-окупаційні війська, які напали на Україну в ніч проти 24 лютого, проводили перегрупування військ та наносили ракетно-бомбові удари з повітря. Ворог здійснював спроби висадки тактичних десантів. Окупанти широко застосовують диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За оперативною інформацією станом на 6 ранку щодо російського вторгнення, повітряним силам тільки за останню добу вдалося знищити 5 літаків російського агресора.
Так, на Сіверщині тривають оборонні бої, аби недопустити просування противника до Києва з північно-східного напрямку.
У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.
На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.
На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони.
Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні кордони оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.
Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільного здавання в полон цілими підрозділами.
"Перемога буде за нами! Зло має бути покарано! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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