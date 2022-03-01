Міста тримають оборону і знижують моральний дух окупантів: оновлені дані ЗСУ щодо нападу РФ на Україну

Міста тримають оборону і знижують моральний дух окупантів: оновлені дані ЗСУ щодо нападу РФ на Україну

Росіяни переодягаються у військову форму Збройних Сил, нацгвардії та нацполіції для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.

Від початку доби, 1 березня, російсько-окупаційні війська, які напали на Україну в ніч проти 24 лютого, проводили перегрупування військ та наносили ракетно-бомбові удари з повітря. Ворог здійснював спроби висадки тактичних десантів. Окупанти широко застосовують диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За оперативною інформацією станом на 6 ранку щодо російського вторгнення, повітряним силам тільки за останню добу вдалося знищити 5 літаків російського агресора.

Так, на Сіверщині тривають оборонні бої, аби недопустити просування противника до Києва з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.

На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.

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На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони.

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні кордони оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.

Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільного здавання в полон цілими підрозділами.

"Перемога буде за нами! Зло має бути покарано! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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