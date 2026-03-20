Руїни замість будинків, вбиті мирні та удар по порту: Росія "кошмарить" міста та регіони України (фото)

Україна у ніч проти 20 березня опинилася під масованим обстрілом російських військ. Ворог атакував безпілотниками житлові будинки, судна та об’єкти інфраструктури від Чернігівщини до Одещини.

ТСН.ua зібрав усі подробиці атак.

Протягом доби українські сили ППО збили 133 ворожі безпілотники, але сталося влучання на 13 локаціях та уламки на ще семи територіях завдали значних пошкоджень.

Запоріжжя та область під пекельним обстрілом

У Запорізькій області російські війська завдали понад 860 ударів по 40 населених пунктах. Загинули троє людей, четверо дістали поранення, серед них дитина. Під обстріл потрапили приватні будинки, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Найбільше постраждали Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Оріхів та Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби, масштаби руйнувань уточнюються.

Вдень ворог завдав ще одного удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Одна жінка отримала поранення.

Харків під атакою дронів

У Харкові вночі бойовий дрон влучив у будівлю біля навчального закладу у Шевченківському районі, вибиті вікна, постраждалих наразі немає.

В області за день зафіксували удари по семи населених пунктах, серед яких Грачівка, Нова Олександрівка, Мирне та Циркуни. В транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прибуло 184 людини.

Загалом на Харківщині за день відбулося понад 200 бойових зіткнень. Ворог намагався прорвати оборону на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Чугуїв у вогні та руїнах

У Чугуєві російський безпілотник пошкодив приватне домоволодіння, один будинок зруйновано повністю, ще десять — отримали пошкодження дахів і вікон.

Двоє місцевих отримали травми та гостру стресову реакцію. Вогонь охопив гараж та прибудову до будинку на площі близько 60 квадратних метрів.

Одещина — атака по суднах та інфраструктурі

На Одещині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу, постраждали двоє людей. Судна залишаються на плаву.

Також пошкоджено адміністративні будівлі та виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба назвав атаку воєнним злочином проти світової продовольчої безпеки.

Смертельні удари по мирним людям на Сумщині

Троє людей загинули, ще 13 отримали поранення внаслідок російської атаки на Сумщині.

У Хутір-Михайлівській громаді загинули два брати, поранення дістали двоє чоловіків, а у Великописарівській громаді загинув 62-річний місцевий житель, ще один поранений.

Дніпропетровщина під артилерійським вогнем

Двоє людей отримали поранення під час обстрілів на Нікопольщині та Синельниківщині. Ворог 16 разів атакував райони артилерією, авіабомбами та безпілотниками.

Пошкоджено адміністративну будівлю, пожежну частину, близько десяти приватних будинків та господарські споруди.

В Херсоні РФ б’є по мирних мешканцях

У Херсоні близько п’ятої ранку було пошкоджено адміністративну будівлю та навколишні житлові будинки. Поранених немає, але в однієї жінки через пережитий стрес піднявся тиск.

Протягом доби обстріли охопили Антонівку, Білозерку, Берислав та інші громади. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлі та транспорт. П’ятеро людей отримали поранення.

Вночі 20 березня у Херсоні під російський артилерійський обстріл також потрапила будівля податкової. Там пошкоджені стіни, двері, вибиті вікна. На щастя, постраждалих немає.

Людям поблизу лінії фронту не дають можливості врятуватись

Російські війська атакували евакуаційний автомобіль у селищі Олексієво-Дружківка на Донеччині. Внаслідок удару загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення. Постраждалих намагаються доставити до медичних закладів.

Вибухи лунали на Черкащині

Ніч минула з повітряними тривогами і на Черкащині. ППО знищила два ворожі безпілотники. Звернень до екстрених служб про потерпілих або пошкодження майна не надходило.