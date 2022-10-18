Містичний Геловін: коли його святкують, традиції та як правильно вирізати гарбуз

Містичне та дуже яскраве свято Геловін (Halloween) прийшло до України нещодавно, але вже знайшло своїх прихильників та противників. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Геловін 2022 року і які традиції існують?

Що означає Геловін

Щороку це свято святкують наприкінці другого осіннього місяця. Багатьох українців цікавить запитання: як правильно Хелловін чи Геловін? І хоч дехто використовує перший варіант, правильним в українській мові є, все ж таки, другий.

Геловін походить від свято древніх кельтів, яке носило назву Самайн. Основна його мета була - ознаменувати закінчення збирання врожаю та подякувати богам за нього.

Також цього дня було прийнято вшановувати предків. За легендами души покійних поверталися на землю, щоб ще раз побачити своїх рідних. На жаль, разом з ними виходила і різна нечиста сила. Тому люди виряджалися в різних монстрів, щоб цим маскуванням обдурити злих духів.

В Україні Геловін сприймають неоднозначно. Пов'язано це з нашими традиціями, культурною спадщиною та релігією. Однак, в різних містах декілька років поспіль проводять різноманітні тематичні заходи.

Коли Геловін 2022 року

Коли Геловін 2022 року / Фото: Pexels

Дата святкування Геловін незмінна. Щороку він припадає на ніч проти 1 листопада. 2022 року святкування розпочнеться ввечері понеділка і закінчиться зранку вівторка.

Чому Геловін припадає саме на цю дату? Все не випадково.

Древні кельти рік ділили на дві рівні половини: перша тривала від травня до жовтня і вважалася світлою та доброю, друга починалася в листопаді і закінчувалася в квітні. Її вважали холодною, злою.

А саму ніч проти 1 листопада називали межею між цими двома періодами року. До речі, у кельтів ніч проти 1 травня також була важливою. Адже в цей час на землю поверталося добро.

За уявленнями древніх кельтів саме на Геловін відчинялися двері між нашим світом та світом, де живуть духи. Через них можуть пройти душі покійних, щоб поспілкуватися з тими, хто залишився на землі.

Своє містичне та моторошне значення Геловін втратив ще на початку XX століття. Для більшості людей свято стало радісним та веселим. А популярності воно набуло завдяки тому, що дає дорослим і дітям змогу провести час разом, розважитися і повеселитися.

Звичайно для України саме свято та його традиції дещо чужі, але декорування будинків, яскраві костюми та веселощі вписалися в культуру нашого народу.

Традиції святкування Геловіну в Європі та світі

Традиції святкування Геловіну в Європі та світі / Фото: Pexels

Батьківщиною Геловіну вважається Ірландія. Тут здавна існує традиція збирати частування. Також 1 листопада намагаються віддати всі борги. Щоб це зробити дорослі посилено працювали. А ось діти йшли в гості до родичів, де отримували горіхи і яблука.

Ще однією частиною традицій на Геловін в Ірландії є особливе святкове меню. На столі обов'язково повинна стояти страва під назвою колканон. Вона готується з вареної картоплі, цибулі та капусти. А ще готують яблучний пиріг.

В Дубліні на Геловін завжди людно, адже сюди з'їжджаються туристи зі всього світу.

31 жовтня починаються різноманітні фестивалі, костюмовані конкурси, тематичні концерти, перегляди прото неба фільмів жахів тощо.

Саме в Дубліні свого часу придумали головну легенду Геловіна. Вона звучить так. Жив колись на світі молодий хлопець, якого звали Джек. Він був скупим, а тому після смерті ворота до раю були для нього зачинені. Щоб не потрапити в пекло, він вирішив обдурити диявола і намалював на дереві хрест.

Після цієї витівки в пекло його не впустили, але він вирушив у повну темряву. Щоб освітити свій шлях, Джек взяв гарбуз, вирізав в ньому отвори та поклав всередину запалену вуглинку.

Саме тому на Геловін існує традиція вирізати страшні обличчя з гарбуза і вставляти свічку всередину.

З особливим розмахом Геловін святкують в ірландському місті Деррі. Тут проходить масовий фестиваль, який триває дев'ять днів. На ньому тисячі людей переодягаються у різних містичних істот, танцюють з вогнем та насолоджуються фейерверками.

В Німеччині також полюбляють Геловін. Сюди їдуть, щоб погостити в замку Франкенштейна. В ньому можна посидіти на електричному стільці та навіть покласти голову на гільйотину. А ще існує повір'я, що на даху замку в ніч проти 1 листопада з'являється дух власника.

Найбільший кінофестиваль, присвячений містичному святу проходить у Фінляндії. В кінозалах традиційно влаштовують Night Vision, демонструючи фільми жахів, фентезі та фантастику. У Гельсінки Геловін починається ще 31 жовтня і триває кілька днів.

У Великій Британії Геловін дуже популярний. Місцеві діти переодягаються в різних монстрів, ходять з гарбузами у руках та прикрашають ними вулиці. А в Лондоні в ніч проти 1 листопада проводять екскурсії на кладовища, про які ходять страшні легенди.

Особливо люблять Геловін в США. Діти тут переодягаються, ходять від будинку до будинку та вигукують "Частування або фокуси" (Treats or Tricks). Їм в кошички у формі гарбузів насипають цукерки та інші солодощі. Будинки ще на початку жовтня починають прикрашати різноманітним декоруванням на честь свята.

Як вирізати гарбуз на Геловін

Вам знадобляться:

середнього розміру гарбуз з гладкими боками;

тонкий ніж;

маркер;

велика ложка.

Покрокова інструкція:

В гарбузі потрібно вирізати великий отвір (можна зверху або збоку). За допомогою великої ложки вичистити середину гарбуза, видаливши насіння і м'якоть. Намалювати маркером рот, ніс та очі. Можна знайти в інтернеті шаблон гарбуза на Геловін і відтворити бажаний малюнок. Все намальоване по контурам вирізати тонким ножем. Всередину поставити свічку.

Щоб вогонь не підпалював м'якоть гарбуза всередині, важливо зробити отвори зверху чи на задній стороні гарбуза.