Укрaїнa
55
1 хв

Місто без тепла і води: що відбувається в Бурштині після потужної атаки

Росія вдарила ракетами і дронами по Бурштину.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © press-centr.com

Протягом ранку 7 лютого російська армія атакувала дронами і ракетами Бурштин Івано-Франківської області. Внаслідок комбінованого обстрілу місто залишилося без тепла та водопостачання

Про це повідомив міський голова Бурштина Василь Андрієшин.

Бурштинська теплоелектростанція зазнала серйозних пошкоджень і наразі не працює.

«Пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як буде далі, ніхто не знає. Тільки приступають до розбору завалів. Ситуації достеменно ніхто не знає. Зараз у нас немає тепла, немає води», – наголосив мер.

З його слів, холодне водопостачання планують відновити найближчим часом. Щодо тепла, то фахівці наразі обстежують пошкодження та з’ясовують, коли можливе його відновлення.

Зауважимо, що через російський обстріл на Прикарпатті додатково запровадили спеціальний графік аварійних відключень обсягом двох черг.

Новина доповнюється
55
