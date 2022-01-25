"Місто допитливих людей": у Мелітополі двоє дітей по черзі пробували лід на міцність і провалилися (відео)

"Місто допитливих людей": у Мелітополі двоє дітей по черзі пробували лід на міцність і провалилися (відео)

Дітям вдалося вибратися з крижаної води.

У Мелітополі Запорізької області під лід по черзі провалилося двоє дітей. Спочатку у крижаній воді опинився один хлопець, його дістали, далі лід на міцність спробував ще один, і теж провалився.

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Відео виклали в Мережі.

За інформацією фейсбук-спільноти, випадок стався у Мелітополі.

"Мелітополь - місто допитливих людей", - лаконічно підписали відео його автори.

На кадрах видно, як на лід водойми вийшов хлопчик і почав стукати по ньому ногою, пробуючи його на міцність. Після кількох таких спроб лід таки не витримав, і він по шию опинився у воді. Інші діти поспішили на допомогу і допитливого мелітопольця витягли на поверхню.

Один з очевидців події за кілька секунд після цього теж вирішив переконатися, що його знайомий випадково опинився у воді. Він почав топцюватися на льоду і теж опинився у воді.

Нагадаємо, що у Миколаївській області автівка злетіла у воду, 82-річний водій не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

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