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Місто фактично заблоковане ворогом: Волноваха на межі гуманітарної катастрофи

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Люди постійно перебувають у підвалах.

Волноваха, яку вже другу добу бомбить російська армія, опинилася на межі гуманітарної катастрофи.

Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, "рівняють із землею". Від обстрілів постраждали будинки та об'єкти інфраструктури. Зокрема, ворожий снаряд влучив у ЛОР-відділення та жіночу консультацію міської лікарні.

"Люди постійно перебувають у підвалах. Місто фактично заблоковане ворогом: неможливо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає електрики і можливості її відновити", - наголосив Кириленко.

Очільник ОДА звертається до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу місту: "Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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