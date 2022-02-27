Місто фактично заблоковане ворогом: Волноваха на межі гуманітарної катастрофи

Люди постійно перебувають у підвалах.

Волноваха, яку вже другу добу бомбить російська армія, опинилася на межі гуманітарної катастрофи.

Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, "рівняють із землею". Від обстрілів постраждали будинки та об'єкти інфраструктури. Зокрема, ворожий снаряд влучив у ЛОР-відділення та жіночу консультацію міської лікарні.

"Люди постійно перебувають у підвалах. Місто фактично заблоковане ворогом: неможливо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає електрики і можливості її відновити", - наголосив Кириленко.

Очільник ОДА звертається до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу місту: "Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі".