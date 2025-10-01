ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
31
1 хв

Місто на Київщині і частина Чернігівщини повністю без світла після удару РФ – деталі

Місто Славутич і частина Чернігівщини у блекауті після російської атаки по підстанції.

Дмитро Гулійчук
Окупанти знову цілили по енергетиці, Славутич залишився без світла

Окупанти знову цілили по енергетиці, Славутич залишився без світла / © ТСН

У середу, 1 жовтня, російська армія вдарила по підстанції у місті Славутич Київської області. В результаті атаки у місті зникло електропостачання.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

«Погані новини сьогодні. Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються», — повідомив він.

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Енергетики своєю чергою намагаються перейти на інші джерела живлення.

«Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв’язку», — сказав мер Славутича.

У місті розгортають пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони і приготувати їжу.

Зауважимо, що юридично Славутич підпорядкований органам влади Київської області, хоча знаходиться на території Чернігівської області, тобто є ексклавом Київської області. Він є виключним адміністративно-територіальним випадком на теренах України.

Славутич на карті

Славутич на карті

Своєю чергою глава Чернігівської ОВА поінформував, що внаслідок ворожого удару по енергооб’єкту, у частині громад Чернігівщини також відсутнє електропостачання.

«Відповідні служби працюють над відновленням», — додав він.

Нагадаємо, що 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах.

