"Місто перетворилось на кладовище": у Маріуполі на завалах знайшли близько 200 тіл, що розкладаються

"Місто перетворилось на кладовище": у Маріуполі на завалах знайшли близько 200 тіл, що розкладаються

У Маріуполі, який майже знищили окупанти держави-терористки Росії, продовжують виявляти тіла загиблих мешканців.

Під час розбирання завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2, що на проспекті Миру, в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих. Усі вони з високим ступенем розкладання.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, місцеві відмовилися збирати і упаковувати тіла загиблих. Своєю чергою, російське МЧС залишило місце робіт.

"Тіла загиблих залишились на місці. Через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, у місті фактично зупинений процес перепоховання з дворів багатоповерхівок. За словами Андрющенка, одна з причин - запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "Ритуал" з Донецька. Адже для офіційного безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в морг.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Треба сказати, що тіло загиблого тільки знайдено, або погодитись на запис відео, де заявник скаже, що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, маріупольська міська влада опублікувала список зрадників та колаборантів, які співпрацюють з російськими окупантами, зокрема, вони були корегувальниками вогню. Це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ".

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