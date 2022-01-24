"Місто-привид": у Мережі показали фото покинутого засекреченого об'єкту в Дніпрі

Об'єкт колись захищав повітряний простір над містом та ПМЗ.

У Мережі показали фото раніше засекреченого покинутого командного пункту зенитно-ракетних дивізіонів у Дніпрі.

Свіжі знімки опублікував В'ячеслав Швець у Facebook.

Об'єкт знаходиться у західний частині міста, у лісі за мікрорайоном Сухачівка. Він був одним із семи дивізіонів з ракетними комплексами С-300, які колись захищали повітряний простір над містом та Південним машинобудівним заводом.

У часи, коли командний пункт був засекречений, на мапах його позначали як піонерський табір. Однак місцеві мешканці знали, що його там бути не може - величезні вежі радіолокаційних установок було видно здалеку. На початку 90-х років вежі зникли, але залишились будівлі та військова техніка. За інформацією із різних джерел, табір охороняли до 2014 року або охороняють досі.

На території військової бази зберіглися ангари, гаражі для автомобільної техніки, склад, колишня котельня, підземний склад та інші будівлі. На свіжих фото видно, що об'єкт "вмирає" і нагадує місто-привид Прип'ять.

Нагадаємо, що український блогер порівняв фото Чорнобиля до трагедії у 1986 році та сьогодні. Він показав, як природа забирає собі цю місцевість.

В Україні запустили платформу "Чорнобиль": кожен може здійснити віртуальний тур Зоною відчуження

Читайте також: