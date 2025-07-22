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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Місто-привид на Донеччині: що відбувається у Покровську, який щодня інтенсивно атакує ворог

У Покровську ще залишаються майже півтори тисячі людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

У Покровську Донецької області досі залишається 1413 жителів. Інфраструктура у місті зруйнована, адже окупанти безперервно гатять з різних видів зброї.

Про розповів керівник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Російські війська уже майже місяць інтенсивно атакують Покровську громаду керованими авіабомбами, артилерією та FPV-дронами. Чиновник каже, що у місті не залишилося жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований.

“Критична інфраструктура вся зруйнована, соціальна інфраструктура вся зруйнована. Також багатоповерхівки, особливо на в'їзді від міста, там де 1-2 км залишилось до міста, зруйновано майже все”, - розповів Добряк.

Евакуація з міста триває - хоч з кожним днем вона стає дедалі небезпечнішою. Адже доїхати до більшості районів Покровська евакуаційним транспортом уже неможливо, а тому люди виходять пішки.

За словами Добряка, через загострення безпекової ситуації завезти продукти до Покровська майже неможливо, тож магазини найближчими днями будуть зачинятися. Очільник МВА закликає людей їхати з міста “поки є можливість, бо може й вікно можливості закритися”.

Як повідомляли військові, наступ росіян на Покровськ триває. Однак інформація ворога про початок активного штурму міста не відповідає дійсності. Росіяни намагаються просунутись на північ від Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил та засобів.

Зауважимо, що 19 липня ворожі диверсійні групи прорвалися до Покровська. Досі триває їхня ліквідація. За інформацією DeepState, росіяни скористалися тим, що в одній із бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях. Через село Звірове окупанти проникли до самого міста.

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