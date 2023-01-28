Місто руїн: у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки

У Маріуполі десятки багатоповерхових будівель перетворюються на руїни.

Їх фактично стирають з лиця землі.

Про це інформує Маріупольська міська рада у соціальних мережах.

Серед них – будинок по проспекту Нахімова, 101.

Окупантам будо замало обстріляти Маріуполь під час блокади. Вони продовжують руйнацію, щоб не залишити від українського міста жодної цегли. А тим часом люди залишаються без рідних домівок, де колись вони були щасливі.

"Але окупантам не перемогти нашу єдність! Ми повернемося додому і відбудуємо Маріуполь під прапором свободи", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Маріуполі

Росіяни проводять тотальну русифікацію шкіл у окупованому Маріуполі. Кожен тиждень починається з гімну Росії та «разговора о важном».

Також окупанти активізували рух техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська: танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою.

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