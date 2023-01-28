Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Місто руїн: у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1578
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Місто руїн: у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки

Фото: t.me/mariupolrada

У Маріуполі десятки багатоповерхових будівель перетворюються на руїни.

Їх фактично стирають з лиця землі.

Про це інформує Маріупольська міська рада у соціальних мережах. 

Серед них – будинок по проспекту Нахімова, 101.

Окупантам будо замало обстріляти Маріуполь під час блокади. Вони продовжують руйнацію, щоб не залишити від українського міста жодної цегли. А тим часом люди залишаються без рідних домівок, де колись вони були щасливі. 

"Але окупантам не перемогти нашу єдність! Ми повернемося додому і відбудуємо Маріуполь під прапором свободи", - йдеться у повідомленні. 

Ситуація в Маріуполі

Росіяни проводять тотальну русифікацію шкіл у окупованому Маріуполі. Кожен тиждень починається з гімну Росії та «разговора о важном». 

Також окупанти активізували рух техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська: танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. 

Читайте також:

Маріуполь лежить в руїнах: росіяни влаштували пекло - Петро Андрющенко

Маріуполь лежить в руїнах: росіяни влаштували пекло - Петро Андрющенко

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1578
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація