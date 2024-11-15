"Місто тримається": ситуація в Часовому Ярі складна, але там досі залишаються люди

Ситуація у Часовому Ярі на Донеччині складна. Хоч у місті відсутні умови для проживання, але наразі там залишається понад 300 людей.

Про це повідомив керівник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, робота над евакуацією людей триває. Втім, кожним днем це стає дедалі небезпечнішим. Оскільки в'їхати до міста вже практично неможливо.

"На жаль, ситуація залишається критичною. Обстріли міста тривають і не вщухають. Від Часового Яру мало що залишилося, але місто тримається. Навіть є люди, які залишилися там жити. Важко зрозуміти, що вони там роблять, і чому вирішили залишитися", - наголосив Чаус.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, як ворог намагається по-тихому зайти. Для штурмів українських позицій у Часовому Яру російські війська використовують малі піхотні групи.

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