Місто у темряві: майже половина великого обласного центру залишилася без електрики

Відключення світла. / © Associated Press

Днями російська армія завдав серйозного удару по енергетичному об'єкту в Харкові. Наразі 40% абонентів залишаються без світла. Після обстрілу вдалося заживити половину абонентів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

З його слів, у місті ситуація зі світлом у місті дуже важка. Сталося три ракетні влучання по енергооб’єкту. Енергетична система не витримала.

«У результаті відбулося відключення електроенергії. Крім того, постраждали житлові будинки, ліцеї, дитячий садок. Ми працювали всю ніч для того, щоб зберегти теплопостачання в будинках харків'ян, щоб було водопостачання”, - пояснив міський голова.

Відновлювальні роботи на місці «прильотів» тривали всю ніч. Вдалося повернути світло до осель половини домівок, де зникло світло. Напередодні влада інформувала, що близько 80% міста та області перебувають без електроенергії.

«Сьогодні теж є графіки відключення, дуже суттєві графіки відключення. І аварійні, і планові. Наразі приблизно 40% абонентів по місту Харкову — у них немає електропостачання”, - повідомив мер Харкова.

Нагадаємо, ввечері 27 січня війська здійснили комбінований удар по Харкову, застосувавши ракети та безпілотники. Зокрема, окупанти вдарила по енергетиці Харкова - було серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Це призвело до масштабного знеструмлення регіону.

