Місто у темряві: великому обласному центру катастрофічно бракує електрики

Місто. / © Associated Press

Харківська область отримує обмежений обсяг світла. Більшість електроенергії покриває критичну інфраструктуру. Тому у місті та області запроваджують графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомив речник «Харківобленерго» Володимир Скічко під час брифінгу.

«Ми отримуємо дуже обмежений обсяг електроенергії. На що він витрачається? По-перше, на критичну інфраструктуру. Це теплозабезпечення, водозабезпечення, водовідведення, на роботу метрополітену, наземного електротранспорту, лікарні, військові госпіталі, на забезпечення Сил оборони. Більше електроенергії на сьогодні взяти нам немає звідки», — наголосив Скічко.

Наразі в області діють погодинні графіки відключень. Їхня тривалість становить близько 16,5 год. на добу. Також у Харкові та області запроваджують аварійні графіки. З його слів, не відключати будинки з електричним опаленням та з електроплитами наразі не можуть.

«Дискретно вимикати лише такі вразливі будинки ми не маємо можливості. Треба зрозуміти, що це реальність», — пояснив Скічко.

Він запевнив, що наразі усі фахівці цілодобово працюють над відновленням енергообладнання. Втім, удари завдаються з інтервалом 2-3 дні. Втім, наразі, «світла більше обсягів не буде і немає».

Як повідомлялося, 12 лютого у Харкові та області знову запровадили аварійні відключення світла. За даними енергетиків, через пошкодження мереж вздовж лінії зіткнення сталися вимкнення в області.

Нагадаємо, вночі 3 лютого РФ масовано вдарила по енергетиці Харкова. Через обстріл одна з ключових ТЕЦ зазнала суттєвих пошкоджень. Зокрема «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине». Внаслідок обстрілу Харків залишився без тепла у 20-градусний мороз.