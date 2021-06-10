Місто відкрите для всіх: мер Рівного перепросив за свої слова про те, що "вивезе всіх ромів на Закарпаття"

Мер Рівного заявив, що правоохоронці борються з порушниками, але все це безрезультатно, бо "жебракування офіційно не заборонене".

Міський голова Рівного Олександр Тетяк перепросив за свою заяву про те, що "запакує всіх ромів в автобус та вивезе на Закарпаття". Він заявив, що його слова були емоційними через численні скарги жителів міста на жебраків.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також читайте Марцінків після скандальної заяви про ромів зустрівся з ними і пообіцяв допомогу

Олександр Третяк зазначив, що у місті складна ситуація через жебраків та осіб, які порушують громадський спокій. Він додав, що правоохоронці борються з ними, але все це безрезультатно, бо "жебракування в Україні офіційно не заборонене".

"Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження. Тому кожного, хто буде порушувати закон, чекатиме покарання. Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не лише однакові права, але й однакові обов‘язки вести себе по-людськи", - написав міський голова Рівного.

Водночас Третяк додав, що "Рівне – відкрите для всіх, але його обов’язок, як міського голови, обов'язково захищати мешканців громади".

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на нараді заявив, що з міста на Закарпаття, поліція повинна вивезти усіх ромів, які порушують громадський спокій, крадуть та займаються шахрайством. Після ефіру вислови міського голови набули розголосу. Посольство США в Україні назвало це утиском ромів та закликало українських посадовців не забувати про права людини. Після скандалу на мера Івано-Франківська відкрили кримінальне провадження через ворожі вислови.

Своєю чергою роми подали до суду на мера Івано-Франківська за "расистські висловлювання".

Згодом Марцінків після скандальної заяви про ромів зустрівся з ними і пообіцяв допомогу.

Вислати всіх ромів: на мера Івано-Франківська відкрили кримінальне провадження через ворожі вислови

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання