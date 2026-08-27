"Місто вмирає": Краматорськ готується до найгіршого через атаки Росії

Краматорськ готується до найгіршого / 4 окрема важка механізована бригада

Реклама

Краматорськ готується до гіршого сценарію на тлі наближення російських військ, які посилюють атаки на місто. Попри постійні відключення світла та води, ранкові обстріли та небезпеку від FPV-дронів і керованих авіабомб, місцеві ринки та деякі заклади ще працюють, хоча місто поступово порожніє.

Про це пише Kyiv Independent.

Реклама

Краматорськ готується до найгіршого: росіяни посилюють терор та наближаються до міста

Серед торговців на колись жвавому ринку — 54-річний Сергій, який намагається продати дві останні курячі тушки, аби швидше піти додому.

Реклама

«Бачиш, воно літає, і ніхто вже навіть не здригається, бо люди вже звикли до поганого. Ми все одно нічого не можемо з цим вдіяти», — каже чоловік.

На ринку є бетонне укриття, але люди настільки звикли до ударів, що там уже ніхто не ховається.

Ситуація на фронті стрімко погіршується: 21 серпня влада офіційно визнала Краматорськ разом зі Слов’янськом та навколишніми селищами зонами активних бойових дій. Тільки за серпень у місті загинуло щонайменше 13 людей, а поранено близько 150.

Росіяни гатять по Краматорську дронами та КАБами. Військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі зазначає, що місто стає вкрай небезпечним для цивільних через щоденні бомбардування та російські дрони на західних околицях.

Реклама

Військова загроза супроводжується руйнуванням звичного життя. У серпні росіяни знищили другий супермаркет мережі «Чудо Маркет», де працювала 50-річна Людмила Дровко. Під час чергового бомбардування постраждали люди, а весь колектив дивом врятувався у сховищі.

Фото: 4 окрема важка механізована бригада

Фото: 4 окрема важка механізована бригада

Фото: 4 окрема важка механізована бригада

Фото: 4 окрема важка механізована бригада

Фото: ДСНС Донеччини

Жінка розповіла, що місцеві вже не сплять, адже російські атаки постійні та несподівані. Попри все, вона лишається в місті, бо турбується про літніх батьків і не хоче залишати рідні місця.

Через постійні обстріли та руйнування тут постійно тривають відключення води та світла, подекуди по кілька днів. Місто змінюється на очах. Парки та двори порожніють. Починають закриватися кафе, ресторани та магазини.

«Ми не можемо повірити, що це відбувається. Місто вмирає», — каже Людмила.

Реклама

У людей стає все менше надії на краще, але виїжджати з Краматорська кожен побоюється з власних причин — у когось літні батьки, хтось не може кинути місця, де пройшло все життя, а комусь страшно втрачати останнє.

Наступ РФ на Донеччині: головне

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися на схід від Слов’янська на Донеччині та готуються до фронтальних атак на місто і решту населених пунктів «поясу фортець».

Після невдалих спроб наступу з північного сходу через Лиман окупанти активізували зусилля зі східного та південно-східного напрямків, намагаючись, зокрема, захопити Миколаївку для створення умов для подальших атак.

Водночас ворог активно просувається в Костянтинівці на півдні фортечного поясу, де українські сили продовжують утримувати обмежену присутність. Поточні дії загарбників спрямовані на забезпечення вигідних позицій після того, як українська оборона загальмувала їхнє просування з напрямків Лиман та Ямпіль.

За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, найближчими тижнями може зрости інтенсивність бойових дій у межах наступальної операції РФ, яка триває з 2023 року. Це пов’язано з накопиченням російської техніки та можливим використанням механізованої компоненти.

Окупанти також продовжують мобілізацію, і РФ найближчим часом може оголосити повну мобілізацію з потребою у 400–500 тисяч людей. Водночас російська армія зазнає значних втрат, які наразі не здатна повністю компенсувати, а наслідки посилення мобілізації можуть стати помітними на окремих напрямках, зокрема, на Запорізькому, вже найближчим часом.

Новини партнерів

Новини партнерів