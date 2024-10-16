Місто впаде: ЗСУ будуть змушені відійти з важливого населеного пункту на Донеччині - BILD

Іноземні аналітики вважають, що українські Збройні сили будуть змушені залишити Селидове в Донецькій області, щоб уникнути оточення.

Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Він наголосив, що оборону цього міста, яке розташоване неподалік Покровська, успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг". Втім, довкола цього населеного пункту росіяни продовжують наступати, тому зараз Селидове взято у півкільце. Рьопке вважає, щоб уникнути оточення, українцям доведеться залишити місто.

"Гірка реальність у Селидовому. "Кара-Даг" діє добре, захищаючи місто, але інші частини не справляються. Тож місто впаде, незважаючи на його мужніх захисників. Це саме те, що я відчув, коли відвідав розташування "Кара-Даг" у цьому районі чотири тижні тому", - пише Рьопке.

Нагадаємо, також аналітики BILD повідомили, що армія РФ перебуває за 2 км від міста Курахове. До слова, ще у вересні російські військові стояли приблизно за 8 км на схід від міста.

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