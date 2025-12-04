"Місто вже не схоже на місто": військовий про бої у Вовчанську

Вовчанськ

На Вовчанському напрямку ведуться дуже активні бойові дії. Росіяни не полишають намірів захопити місто

Про це в етері КИЇВ24 повідомив Роман Коссе, підполковник, начальник пресслужби бригади «Форпост».

Свытлини з відкритих джерел свідчать про те, що від Вовчанська вже майже нічого не залишилося.

«Місто вже не схоже на місто. Це вже не ті руїни, які були, наприклад, рік тому або пів року тому. Тобто з кожним днем місто стає менш схоже на себе. Подекуди вже не проглядаються вулиці настільки активні обстріли самого міста.

Він додає: щодня противник намагається знайти якусь слабку ділянку, де може продавити Сили оборони, зазначає Коссе. Дрони, піхота, постійні штурми даю

«За пів року у ворога були маленькі успіхи. Але це не зрівняється з кількістю втрат, яких вони зазнали», — додав Коссе.

Раніше окупанти намагалися вивісити прапор РФ у Вовчанську.

«Пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно — підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників», — зазначили українські захисники.