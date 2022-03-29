Місто, яке не перемогти: у Харкові місцеві жителі разом із комунальниками прибирають вулиці від завалів (відео)

Місто, яке не перемогти: у Харкові місцеві жителі разом із комунальниками прибирають вулиці від завалів (відео)

Містяни гуртом розбирають завали.

У Харкові місцеві жителі разом з комунальниками не сидять, склавши руки. Вони заходилися прибирати рідне місто від наслідків руйнувань.

Відео згуртованої роботи виклали в Мережі.

На кадрах видно, як роботи з прибирання тривають бля міської ради. Звичайні городяни приєдналися до комунальників і разом розчищають вулиці Харкова.

"Комунальні служби Харкова активно прибирають місто. Цікаво, що величезна кількість харків'ян, які просто проходять повз — пропонують свою допомогу і стають працювати поруч. Це місто не перемогти!" - підписали відео його автори.

Нагадаємо, що дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знову потрапила під російські обстріли. В результаті будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ ( у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень.