Місто, яке вистояло: до Дня Збройних сил України телеканал 2+2 покаже спецпроєкт про оборону Харкова

За час повномасштабного вторгнення Харків довів, що є східним форпостом для всієї України.

В середу, 6 грудня, о 21:50 на телеканалі 2+2 відбудеться прем'єра документального проєкту "Форт Харків" про захист найбільшого прифронтового міста. Саме воно, попри перевагу ворожих сил, постійні обстріли та бомбардування, змогло зірвати російський бліцкриг.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Проєкт "Форт Харків"

Більше про проєкт

Документальний проєкт "Форт Харків" реконструює ключові події та бої за Харків 2022 року, під час яких українцям вдалося зупинити наступ росіян і відтіснити вороже військо. Глядачі почують ексклюзивні коментарі захисників, активістів, волонтерів і цивільних про свій внесок в оборону міста, найдраматичніші моменти битв та особисту мотивацію боротися.

Проєкт "Форт Харків"

"Насамперед мета нашого проєкту – розповісти світові про злочини російської армії та показати українських героїв, які самовіддано протистояли загарбникам. Факти та історії, які нам вдалося зафіксувати під час знімань, вкотре розвінчують кремлівський міф "Харків – це російське місто", який пропагандисти транслювали десятиліттями. На початку 2022 року Харків довів, що він є не просто українським містом, він є східним форпостом для всієї України", – коментують автори проєкту.

Про виклики перших днів вторгнення, планування контрдій і подробиці спецоперацій, які змінили перебіг повномасштабної війни, розкажуть також полковник ЗСУ, керівник Сил оборони Харкова Сергій Гузченко, голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, керівник Управління СБУ в Харківській області Олександр Куць і керівник Національної поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Проєкт "Форт Харків"

На основі свідчень очевидців команда проєкту разом із відеодизайнерами графічно змоделювали перебіг вирішальних боїв за місто.

В чому феномен оборони Харкова, як українські військові розбивали колони російських окупантів, яку роль у захисті міста відіграли цивільні та на які подвиги довелося йти воїнам ЗСУ, щоб зупинити загарбників, – дізнавайтеся в документальному проєкті "Форт Харків".

Проєкт був знятий продакшеном "Банк Ідей" за підтримки Українського культурного фонду. Режисер: Володимир Сидько.

На зйомках проєкту "Форт Харків"

Дивіться документальний проєкт "Форт Харків" у середу, 06 грудня, о 21:50 на телеканалі 2+2.

Звертаємо увагу на те, що 6 грудня о 14:15 телеканал 2+2 покаже спецвипуски інформаційно-пізнавального проєкту "Загублений світ", присвячені українським героям, які на передовій та в тилу наближають нашу перемогу. Після цього о 17:15 в ефірі 2+2 вийде документальний фільм Максима Хотіленка "Володарі неба" про відвагу й самопожертву військових льотчиків, які захищають українське небо.

Читайте також: