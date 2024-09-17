Місто залишилося без світла і зв'язку: що відомо про наслідки потужної атаки на Суми

Вночі проти 17 вересня у Сумах пролунало понад десять вибухів. Через удар РФ у місті горять підстанції, виникли проблеми з елекро- та водопостачанням.

Про це повідомляють кореспонденти "Радіо Свободи".

Наразі в Сумах працюють лише кілька світлофорів. Немає електроенергії та зв’язку. Внаслідок ударів вода подається з пониженим тиском. У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення,

За інформацією місцевої влади, минулося без потерпілих. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено кілька дачних будинків.

Відомо, що вночі армія РФ також атакувала Конотоп. Там сталося влучання на одному з підприємств. Місто також без світла і зв’язку.

Як повідомлялося, вдень 17 вересня в Сумах сталася серія потужних вибухів. Моніторингові канали інформували про удари балістикою.

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