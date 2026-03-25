Місто залишилося без світла після атаки: Росія знову вдарила по енергетиці

Російська армія зранку 25 березня знову атакувала об’єкт енергетики. У місті Славутич на Чернігівщині (адміністративно підпорядковане Київській області) виникли масштабні відключення світла.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Після вранішньої атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла — близько 21 тисячі мешканців», — повідомив чиновник.

За його словами, у місті критичну інфраструктуру було переведено на резервні джерела живлення, а соцзаклади функціонують на генераторах. Славутич забезпечений теплом і водопостачанням, доступ до зв’язку та Інтернету є. Працюють Пункти незламності.

Атака РФ на енергетику України

Сьогодні російські війська кілька разів атакували енергетику Чернігівській області. Зокрема, на світанку було пошкоджено об’єкт у Чернігівському районі. Внаслідок цього було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у районі та Чернігові.

Крім того, було пошкоджено енергооб’єкт у Ніжинському районі. Без світла залишилося 62 тисяч абонентів у Ніжинському, Новгород-Сіверському і Прилуцькому районах.

Зауважимо, територіально Славутич розташований у Чернігівській області. Однак юридично воно підпорядковане органам влади Вишгородського району Київщини.

