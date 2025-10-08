ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Місцеві вибори під час війни: Рада остаточно вирішила, чи можна їх проводити

Верховна Рада підтвердила, що місцеві вибори під час воєнного стану неможливі.

Автор публікації
Кирило Шостак
© Associated Press

Верховна Рада України сьогодні ухвалила постанову № 14031 "Про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування". Документ, ініційований спікером Русланом Стефанчуком, першим віце-спікером Олександром Корнієнком та іншими, закріплює неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану.

Про це пише “Судово-юридична газета”.

Чому ухвалено постанову?

За словами народного депутата Віталія Безгіна, постанова необхідна для того, щоб "ніхто не ставив під сумнів законність діяльності місцевих рад" в умовах повномасштабної війни.

Документ визнає, що організація виборів з дотриманням національного законодавства та європейських демократичних стандартів неможлива в умовах військової агресії РФ.

Ключові положення постанови:

  • Безперервність повноважень: Підтверджено, що сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, а також сільські, селищні, міські голови зберігають свої повноваження до обрання нового складу на наступних місцевих виборах. Це правило діє, за винятком тих, чиї повноваження припинені в законному порядку.

  • Відповідальність за неможливість виборів: Верховна Рада наголосила, що відповідальність за неможливість своєчасної організації та проведення місцевих виборів несе виключно Російська Федерація.

  • Умова для демократії: Констатовано, що стале функціонування органів місцевого самоврядування є обов’язковою умовою дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки та життєдіяльності громад.

  • Майбутні вибори: Рішення про проведення наступних місцевих виборів буде прийнято лише після закінчення збройної агресії РФ та припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Окрім того, парламент закликав міжнародне співтовариство зберігати єдність зусиль для забезпечення безперервності функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14057, який передбачає численні зміни в Цивільному кодексі України та, зокрема, регулювання особистих немайнових прав особи. Медійники та журналісти б'ють на сполох: вони попереджають, що цей документ може призвести до цензури, фактично заблокувати журналістські розслідування про корупцію та ускладнити роботу незалежних ЗМІ.

