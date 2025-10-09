Місця сили і таємниць: 4 закинуті костели України, які варто відвідати (фото)

Закинутий костел в Україні / © Instagram-сторінка ukrainian_travels

Україна зберігає сакральні пам’ятки, які не втратили своєї величі навіть у стані руїн, зачаровуючи містичною атмосферою та глибокою історією. Чотири закинуті костели з різних регіонів — від Тернопільщини до Одещини — є справжніми архітектурними шедеврами, які обов’язково варто побачити.

Про це пише ukrainian_travels.

Костел Яна Непомука — Турильче, Тернопільщина

Збудований 1871 року в неоготичному стилі з ренесансними елементами, цей храм колись був справжньою окрасою краю. До сьогодні зберігся частково — зруйнований дах і вибиті вікна пропускають світло, створюючи враження містичного сяйва всередині. Кам’яний вівтар і рештки фасаду нагадують про колишню велич. Як зазначає портал «РІСУ», жодне фото не здатне передати особливу атмосферу цього місця — її треба відчути особисто.

Костел Святої Трійці — Невірків, Рівненщина

Цей храм, зведений 1807 року графом Яном Стецьким, поєднує класицизм і бароко. Колись тут діяв домініканський монастир. За два століття святиня пережила війни, революції й запустіння. Нині руїни костелу стоять на пагорбі, мов німий свідок минулого. Кажуть, у підземеллях і кам’яних стінах приховано безліч таємниць, а за легендою — навіть серце його засновника.

Костел Усіх Святих — Годовиця, Львівщина

Шедевр XVIII століття, створений архітектором Бернардом Меретином, — це зразок пізнього бароко з унікальною пластикою фасаду. Костел височіє над мальовничим ставом і внесений до реєстру пам’яток національного значення. Попри аварійний стан, він зберігає фрагменти ліпнини, старовинні фрески й величну атмосферу — дух минулої епохи відчувається в кожній деталі.

Костел Різдва Діви Марії — Кам’янка, Одещина

Неоготичний храм німецьких колоністів, зведений 1850 року, колись мав дзвіницю та розкішне внутрішнє оздоблення. У радянський період його перетворили на зерносховище, що призвело до руйнування інтер’єру. Та навіть зараз височенний шпиль і рештки мармурових вівтарів зберігають велич і таємничий дух європейського містицизму.

До слова, осінній сезон ідеально підходить для подорожей Україною, пропонуючи комфортну погоду та багату культурну програму.