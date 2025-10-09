- Дата публікації
Місця сили і таємниць: 4 закинуті костели України, які варто відвідати (фото)
Від неоготики до пізнього бароко: дізнайтеся про чотири закинуті костели України, які зберегли фрагменти ліпнини і таємничий дух минулих епох.
Україна зберігає сакральні пам’ятки, які не втратили своєї величі навіть у стані руїн, зачаровуючи містичною атмосферою та глибокою історією. Чотири закинуті костели з різних регіонів — від Тернопільщини до Одещини — є справжніми архітектурними шедеврами, які обов’язково варто побачити.
Про це пише ukrainian_travels.
Костел Яна Непомука — Турильче, Тернопільщина
Збудований 1871 року в неоготичному стилі з ренесансними елементами, цей храм колись був справжньою окрасою краю. До сьогодні зберігся частково — зруйнований дах і вибиті вікна пропускають світло, створюючи враження містичного сяйва всередині. Кам’яний вівтар і рештки фасаду нагадують про колишню велич. Як зазначає портал «РІСУ», жодне фото не здатне передати особливу атмосферу цього місця — її треба відчути особисто.
Костел Святої Трійці — Невірків, Рівненщина
Цей храм, зведений 1807 року графом Яном Стецьким, поєднує класицизм і бароко. Колись тут діяв домініканський монастир. За два століття святиня пережила війни, революції й запустіння. Нині руїни костелу стоять на пагорбі, мов німий свідок минулого. Кажуть, у підземеллях і кам’яних стінах приховано безліч таємниць, а за легендою — навіть серце його засновника.
Костел Усіх Святих — Годовиця, Львівщина
Шедевр XVIII століття, створений архітектором Бернардом Меретином, — це зразок пізнього бароко з унікальною пластикою фасаду. Костел височіє над мальовничим ставом і внесений до реєстру пам’яток національного значення. Попри аварійний стан, він зберігає фрагменти ліпнини, старовинні фрески й величну атмосферу — дух минулої епохи відчувається в кожній деталі.
Костел Різдва Діви Марії — Кам’янка, Одещина
Неоготичний храм німецьких колоністів, зведений 1850 року, колись мав дзвіницю та розкішне внутрішнє оздоблення. У радянський період його перетворили на зерносховище, що призвело до руйнування інтер’єру. Та навіть зараз височенний шпиль і рештки мармурових вівтарів зберігають велич і таємничий дух європейського містицизму.
До слова, осінній сезон ідеально підходить для подорожей Україною, пропонуючи комфортну погоду та багату культурну програму. Раніше повідомлялося про топ 10 локацій, які приваблюють навіть іноземних туристів.