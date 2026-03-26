"Містичне вбивство" в Україні: чоловік заявив, що розправився з жінкою через її здібності

На Вінниччині засудили вбивцю

У Могилів-Подільському міськрайонному суді Вінницької області завершився розгляд справи про вбивство. Чоловіка засуджено до 11 років тюрми за вбивство літньої жінки через «магічні здібності».

Чоловіка, який приїхав у гості до давньої знайомої з квітами та горілкою, визнали винним у навмисному вбивстві та знищенні майна. Після сварки він задушив пенсіонерку подушкою, а потім підпалив хату в трьох місцях, щоб приховати сліди злочину.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік під час застілля посварився з жінкою

Трагедія сталася 13 червня 2025 року. Обвинувачений вирішив провідати жінку, з якою перебував у дружніх стосунках (вона навіть називала його «сином»). Чоловік винайняв таксі, купив пакет продуктів та букет квітів.

За столом під час вживання алкоголю між ними спалахнув конфлікт. За словами обвинуваченого, жінка почала нецензурно висловлюватися на його адресу та адресу його матері. Ситуацію загострило те, що загибла займалася ворожінням.

«Вона вилила на мене воду з банки та почала погрожувати. Розуміючи, що вона має особливі здібності, які може використати на шкоду мені та моїй сім’ї, я розлютився. Наніс удари в обличчя, взяв подушку і душив, поки вона не перестала рухатись», — йдеться у матеріалі справи.

Чоловік вбив знайому та підпалив її дім

Аби приховати вбивство або «зі злості», як пояснив сам фігурант, він здійснив підпал. Експертиза встановила, що в будинку було три незалежних осередки пожежі. Чоловік просто зачинив двері та поїхав геть на тому ж таксі, яке чекало на нього під ворітцями.

Син загиблої, який був на подвір’ї, помітив дим лише за 10 хвилин після від’їзду гостя. Він витягнув матір з вогню, але вона була вже мертвою. Крім слідів асфіксії (задушення), медики виявили на тілі численні гематоми та вибиту зубну пластину, яка застрягла в гортані.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка осудним. Обтяжуючою обставиною стало вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння та проти особи похилого віку. Водночас щире каяття та часткове відшкодування витрат на поховання стали пом’якшуючими факторами.

Вердикт суду:

За вбивство (ч. 1 ст. 115 КК): 10 років позбавлення волі.

За підпал (ч. 2 ст. 194 КК): 6 років позбавлення волі.

Остаточне покарання (шляхом часткового складання): 11 років ув’язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов онуки загиблої. Обвинувачений має сплатити 1 980 000 гривень моральної шкоди та відшкодувати витрати на адвоката. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

