"Містичні інтриги": релігієзнавець розвіяв міф про благодатний вогонь

Церемонія Благодатного вогню в церкві Гробу Господнього / © Associated Press

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У Велику суботу перед Великоднем у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбувається щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню, який потім розвозять різними куточками світу.

Чи дійсно це — диво і прояв божественної сили, розповів відомий релігієзнавець і богослов Денис Таргонський.

Історична довідка

Таргонський наголошує, що древня Церква нічого не знала про «благодатний вогонь», але християни завжди освячували свічі. Світло на богослужінні не просто освітлювало приміщення, але й відігравало певну символічну роль.

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Перша згадка про надприроднє походження «небесного вогню» на Великодню датована 9 століттям.

«Віра в чудо вогню пов’язана з тим, що Єрусалим, починаючи з VI ст. й аж до XV постійно переходив з рук в руки — то перси його спалювали, то мусульмани. Ті християни, які ще залишалися у місті, прагнули чуда для підтвердження того, що Бог їх не покинув», — пише експерт.

Релігієзнавець зазначає, що жоден із святих отців чи священних соборів за більш ніж два тисячоліття існування Церкви у світі ніколи й ніде не згадував про надприродне походження вогню у великодню ніч в Єрусалимському храмі. І жоден з ієрархів під цим офіційно ніколи не «підписався».

Єрусалимський патріарх запалює вогонь від лампадки

Релігієзнавець наголошує, що у грецькій традиції відсутнє слово — «сходження». Йдеться просто про церемонію або освячення вогню. Насправді, вогонь не сходить з небес сам по собі. Єрусалимський патріарх запалює його від лампади у кувуклії Гробу Господнього.

Патріарх Єрусалиму Феофіл III запалює свічки для християнських паломників під час церемонії Благодатного вогню в церкві Гробу Господнього / © Associated Press

«Але увагу великої кількості християн… займатиме не Христос і Його Слово надії, а містичні інтриги з „благодатним вогнем“! Перед Великоднім богослужінням Великої Суботи грецький патріарх у Єрусалимському храмі запалюює свічі від лампади в Кувуклії… Здійснюючи цей обряд, Патріарх читає молитву. З нею можна ознайомитися на сайті єрусалимського патріархату. Згідно тексту молитви Патріарх не закликає вогонь з неба. Бо, згідно Євангелія, Воскресіння Христа не супроводжувалося появою вогню», — пише Таргонський.

За його словами, у своїй молитві єрусалимський патріарх просить, «щоб Бог послав Духа Святого, який освятить запалений від лампади у кувуклії вогонь, аби він сприяв просвіченню людей духом Христової любові“.

«Обряд святого вогню не є канонічною частиною слубжи. Згідно розкладу, який можна почитати на тому ж таки сайті єрусалимського патріархату „сходження вогню“ відбувається о 14.00 годині і закінчується о 14.30. Достоту тоді, коли на російському каналі НТВ надходить час новин», — зауважує богослов.

Куди ж без Росії

Пан Денис зазначає, що право освітлювати цю «священну подію» викупило російське телебачення.

«Росія й призначає час для Бога, коли йому посилати вогонь. Бо ж російським олігархам ще потрібно до вечора встигнути повернутися до Москви», — пише релігієзнавець.

Він наголошує, що пропаганда «русского міра» використовує «благодатний вогонь» у політичних інтересах Росії. Саме тому російські пропагандисти звертають таку особливу увагу на цю подію. На думку експерта, для російського народу «благодатний вогонь» є доказом правильності політики РФ.

«Мовляв, тільки з нами Бог бо ми православні. А чисте православ’я залишилося лиш в „святій Русі“. Поки є ще „свята Русь“ — Росія, Україна, Білорусь, Бог посилає з неба вогонь. У той рік, коли вогонь не зійде, буде кінець світу. А світ без Росії загине. Отже єдиний у світі російський православний президент, захищаючи істинне православіє, віддаляє кінець світу», — пояснює погляди російських пропагандистів Таргонський.

Богослов звернув увагу, що «благодатний вогонь» розвозиться політичними та релігійними діячами найбільше по цих трьох країнах — Україні, Росії та Білорусі.

Підсанкційний нардеп-втікач і диякон Московського патріархату Вадим Новінський з Благодатним вогнем

Він наголошує, що «церемонія святого світла», як називають обряд греки, ніколи й ніде не називалася «благодатним вогнем». Цей термін існує лиш в російській церковній пропаганді, розпочинаючи з 1990-их років.

За словами Таргонський, цей використовувався Московою, щоб довести своїм православним адептам, що «якщо Бог з нами — то хто проти нас?». І війна Росії проти України відбувається під тими ж самими гаслами.

«…Нині росіяни, вбиваючи тисячі людей, вважають себе святішими за всіх на світі, не тому що вони християни, мають більше любові чи творять багато добра, а тому що „ми — русскіє і з нами Бог“. Росія не має монополії на на Бога. Українські християни довели це не чудесами, а своєю кров’ю і працею. Вважаю, що Вселенська православна Церква має сказати правду про це „чудо благодатного вогню“, аби врятувати Церкву від засилля марновірства, гордощів та політичних маніпуляцій», — підсумував Денис Таргонський.

Нагадаємо, що Благодатний вогонь прибув до України. У Великодню ніч прикордонники зустріли його на «Устилузі».

Дата публікації 14:52, 19.04.25 Кількість переглядів 39 В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь