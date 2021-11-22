Місяць нових правил поїздок між регіонами: у яких областях найбільше порушень

Місяць нових правил поїздок між регіонами: у яких областях найбільше порушень

Найбільше порушень виявили у Київській області.

Від 21 жовтня в Україні діють нові правила міжрегіональних перевезень. За цей час поліцейські провели 91 165 перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Перевірки проводилися:

на автотранспорті (75 179);

на залізничних вокзалах (15 181);

в аеропортах (805).

Результати перевірок такі: у Київській області – 216, 83 – у Черкаській, 67 – у Полтавській, 54 – у Сумській, 33 – у Вінницькій, по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій, 25 – в Одеській, 23 – у Донецькій, 22 – у Луганській, по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

За виявленими фактами поліція склала 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Орім того, під час перевірки дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили 770 випадки нелегальних перевезень. Відтак всього складено 1066 відповідних протоколів – 503 протоколи за ст. 164 та 563 - за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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