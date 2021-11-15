Місяць перебувала у комі: у Дніпрі померла 6-річна дівчинка, яку збило авто

Місяць перебувала у комі: у Дніпрі померла 6-річна дівчинка, яку збило авто

За весь час перебування у лікарні дитина так і не прийшла до тями.

У Дніпрі у лікарні померла 6-річна дівчинка, яку місяць тому збило авто, коли вона перебігала дорогу. Дитина перебувала у стані коми.

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Про це повідомляє "Прихитст".

У Дніпрі у дитячій лікарні 13 листопада померла 6-річна Кароліна. 18 жовтня вона разом із ще однією дівчинкою потрапили під колеса легкового автомобіля Renault. Діти перебігали дорогу в невстановленому місці.

В результаті Кароліна отримала важку черепно-мозкову травму,через що впала в кому. Небайдужі громадяни допомагали в лікуванні дитини.

За весь час перебування в лікарні Кароліна так до тями і не прийшла.

Нагадаємо, що у Берестечку Волинської області п'яний водій збив двох дітей і втік з місця ДТП.

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