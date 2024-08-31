Місячних витрат на оборону достатньо для річного підвищення зарплат вчителям – Лісовий

У Міносвіти розповіли, яка ситуація на ринку праці в освітніх закладах.

Витрати на оборону за один місяць могли б забезпечити річне підвищення зарплати для всіх вчителів.

Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю ВВС News Україна.

Оксен Лісовий зазначив, що в Україні існує дефіцит вчителів, особливо з інформатики, математики та англійської мови. Середня зарплата вчителя складає 12 тисяч гривень, але може варіюватися залежно від навантаження. Лісовий вважає, що ця зарплата недостатня, і як міністр, громадянин і батько хоче, щоб вона була вищою.

Закон про освіту передбачає підвищення зарплати до трьох прожиткових мінімумів, але потрібні спрощення в нарахуванні. Він також вказав на низькі зарплати вихователів дошкільних закладів, які отримують лише близько 6 тисяч гривень і доплати до мінімуму, що є неприйнятним.

Лісовий пояснив, що підвищення зарплати вчителів до трьох прожиткових мінімумів (24 тисячі гривень) стане можливим лише після надходження додаткових коштів до бюджету.

"Це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоча б 50-60 мільярдів додаткових коштів. Я не буду на камеру озвучувати видатки на оборону, але цих місячних видатків вистачить для підвищення заробітної плати усім вчителям на рік", – сказав міністр.

Надаємо, ТСН розповідало, скільки отримує молодий вчитель без стажу, яка середня заробітна плата у вчителя вищої категорії, заробітні плати педагогів в регіонах.

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