Місячний календар стрижок на липень 2023 року: оберіть найкращу дату для зміни іміджу

Для багатьох стрижка волосся — це не лише догляд за своєю зовнішністю, але й спеціальний ритуал, який допомагає підтримувати гармонію у своєму житті. Тому важливо дотримуватися місячного календарі стрижок, який допоможе визначитися, коли найкраще стригтися в липні 2023 року?

Які дні будуть сприятливими для стрижки волосся згідно з місячним календарем стижок на липень 2023 року

3 липня — Супермісяць в Козерозі: перший сприятливий день для стрижки в липні 2023 року припаде вже на перший понеділок другого літнього місяця. Саме цього дня настає супермісяць у Козерозі. За словами метафізика Яна Скотта, цей день краще використати для піклування про себе. На волосся знак Козеріг впливатиме позитивно: завдяки стрижці ви зможете зміцнити свої пасма, зменшити їх випадіння. А щоб привабити в своє життя успіх, краще пофарбувати волосся 3 липня у темний колір та зробити укладання за допомогою праски для волосся. 12 липня — зростання волосся: як пишуть у виданні All Things Hair, цикли зростання волосся та місячний цикл йдуть пліч-о-пліч щомісяця. 12 липня, в середу, щербатий Місяць буде перебувати у знаку Тельця в поєднанні з впливом Юпітера, який допомагає виконати бажання. Фахівці рекомендують обирати блонд і короткі стрижки. А ось щоб залучити кар'єрне зростання, фарбуйтесь в темні кольори і робіть укладання об'ємними локонами. 15 липня — Місяць у Раку: в суботу Місяць перебуває у знаку Раку, а його фаза буде щербатою. Цього дня рекомендується створити природний образ, уникати великих аксесуарів чи дешевої біжутерії. Стрижка буде максимально вдалою, а завивка не знадобиться, адже волосся буде витися і без неї. За допомогою візиту до перукаря ви зміцните свою харизму, впевненість у собі. А якщо хочете змінити свою долю, спробуйте пофарбувати волосся. 18-22 липня — Місяць зростає у Леві: у вівторок Місяць почне зростати і перейде у знак Лева. Волосся в цей період стає густішим, а еластичність і блиск можна отримати за допомогою правильного фарбування та укладання. Завдяки новій зачісці ви також позбудетесь негативу, старих образ, пліток. Щоб привернути в своє життя фінансове благополуччя, відкрити дорогу новим пригодам, краще робити стрижку в середу, 19 липня. 31 липня — Місяць зростає у Козерозі: останній сприятливий день для стрижок в липні 2023 року. Місяць буде рости і перебуватиме у знаку Козеріг. Завдяки стрижці волосся цього дня ви зможете отримати силу та здоров'я локонів. Щоб ваші справи закінчилися перемогою, не забудьте про тонування. Природне укладання зробить міцнішим зв'язок із космосом.

Несприятливі дні для стрижки: краще відкласти похід до перукаря в такі дні липня 2023 року

2 липня — Місяць росте в Козерозі: в неділю краще не стригти волосся, тому що воно швидко втратить свою форму, а укладання не протривається довго. Якщо вам потрібно привести себе в форму, просто помийте і висушіть волосся. Метафізики рекомендують розчісувати його цього дня не менше 30 разів. 7 липня — Місяць в знаку Риби: у п'ятницю щербатий Місяць буде перебувати в знаку Риб. Тому стригти волосся не рекомендовано. Вплив Місяця в цей період негативно впливає на шкіру голови і волосся, фарбування і завивання можуть їх пошкодити. Астрологи впевнені, що стрижка в невідповідний день може принести неприємності і проблеми в житті. 9 липня — Місяць у Овні: стрижка цього дня не рекомендується оскільки це може тільки посилити випадіння волосся, погіршення його стану. Краще проведіть процедури для зміцнення локонів, та масаж. Для цього використовуйте олійки, відвари трав, мед, маски та обгортання. Можна цього дня фіксувати пасма колагеном або воском. 14 липня — щербатий Місяць в Близнюках: не найкращий день для візиту в салон, адже волосся після цього може стати неслухняним, особливо, якщо воно від природи пряме. Однак цю особливість можна використати з користю для себе, щоб створити об'ємні локони і красиві хвильки. На енергетику добре впливатиме високе укладання, воно також допоможе стабілізувати емоційний стан. 16-17 липня — Місяць в Раку: Місяць буде щербатим, тому волосся буде неслухняним та погано піддаватися фарбуванню чи стрижці. Просто помийте волосся шампунем, підсушіть його природним шляхом без використання фена. 27-28 липня — Місяць росте в Скорпіоні і Стрільці: також в цей період поєднується вплив Венери з Меркурієм. Тому будь-яка зачіска може стати причиною занепаду сил. А ось фарбування можна проводити за допомогою басми або хни для темного волосся. Блонд краще сполоснути у відварі ромашки для золотистого відтінку. 28 липня, в п'ятницю, Місяць перейде зі Скорпіона в знак Стрільця, тому будь-яка стрижка може призвести до повільного зростання волосся, його тьмяності та послаблення. Укладання довго не протримається.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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