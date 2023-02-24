Місячний посівний календар на березень 2023 року: точні дати, що і коли краще сіяти

З приходом весни садівники та городники починають вже активно готуватися до нового сезону. Роботи багато як вдома, так і в теплицях, тому потрібно завчасно все спланувати. ТСН.ua підготував для вас місячний посівний календар на березень 2023 року.
Щоб підібрати сприятливі і несприятливі дні для висівання, висаджування та інших робіт, рекомендовано орієнтуватися на фази місяця.
Місячний посівний календар на березень 2023 року
В березні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для висівання розсади будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):
Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.
Місячні фази на березень 2023 року
У березні 2023 року Місяць буде таким:
- зростаючий Місяць від 1 до 6 березня та від 23 до 31 березня;
- повня припадає на 7 березня;
- щербатий Місяць від 8 до 21 березня;
- молодик буде 22 березня.
Посівний календар на березень 2023 року детально за днями
1-3 березня 2023 року
В ці дні найкраще зайнятися висаджуванням таких культур:
- помідори;
- перець;
- баклажани;
- огірки;
- білокачанна, савойська капуста, кольрабі чи броколі;
- картопля (в південних регіонах);
- однорічні квіти.
4-5 березня 2023 року
Для посівних робіт ці дні 2023 року вважаються несприятливими, тому краще зайнятися розпушуванням ґрунту, обрізанням дерев. Можете посіяти у теплиці фенхель, салат, базилік.
6 березня 2023 року
Висівання декоративних рослин — найкраща справа, якою можна зайнятися цього дня. Також можна їх підживлювати, поливати, обробляти різними засобами від шкідників чи хвороб.
7 березня 2023 року
Не рекомендовано займатися рослинами під час повні.
8-17 березня 2023 року
Ці дні дуже сприятливі для садівництва, тому фахівці радять зайнятися:
- висаджуванням однорічних та багаторічних квітів, декоративних рослин;
- догляданням за тепличними та домашніми рослинами;
- висіванням огірків, капусти, спаржі, селери, болгарського перцю, цибулі-порей, раннього редису;
- обрізання, підживлення, щеплення, оброблення органічними добривами дерев, розпушування ґрунту в саду і на городі.
18-23 березня 2023 року
На новий Місяць займатися садівництвом та городництвом не варто. Проте можете робити найпростіші процедури, щоб не витрачати часу: прополювати, обробляти рослини від шкідників, підгортати розсаду).
24-30 березня 2023 року
В ці дні можете виконувати будь-яку роботу, крім обприскування рослин хімікатами. Вони є сприятливими для висаджування помідорів, зелені, баклажанів, різних видів капусти, огірків, болгарського перцю, гороху, квасолі та однорічних квітів. Можете проводити і санітарні роботи в своєму саду. Зокрема, вносити мінеральні добрива, обрізати чи щеплювати дерева.
31 березня 2023 року
З рослинами цього дня краще не працювати надто активно. Дозволяється підготувати грядки до майбутнього висаджування, а також привести город до ладу.
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