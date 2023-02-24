Місячний посівний календар на березень 2023 року: точні дати, що і коли краще сіяти

З приходом весни садівники та городники починають вже активно готуватися до нового сезону. Роботи багато як вдома, так і в теплицях, тому потрібно завчасно все спланувати. ТСН.ua підготував для вас місячний посівний календар на березень 2023 року.

Щоб підібрати сприятливі і несприятливі дні для висівання, висаджування та інших робіт, рекомендовано орієнтуватися на фази місяця.

Місячний посівний календар на березень 2023 року

В березні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для висівання розсади будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Сприятливі і несприятливі дні для розсади — місячний посівний календар на березень 2023 / Фото: ТСН.ua

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Місячні фази на березень 2023 року

У березні 2023 року Місяць буде таким:

зростаючий Місяць від 1 до 6 березня та від 23 до 31 березня;

повня припадає на 7 березня;

щербатий Місяць від 8 до 21 березня;

молодик буде 22 березня.

Посівний календар на березень 2023 року детально за днями

Місячний посівний календар на березень 2023 за днями / Фото: pixabay.com

1-3 березня 2023 року

В ці дні найкраще зайнятися висаджуванням таких культур:

помідори;

перець;

баклажани;

огірки;

білокачанна, савойська капуста, кольрабі чи броколі;

картопля (в південних регіонах);

однорічні квіти.

4-5 березня 2023 року

Для посівних робіт ці дні 2023 року вважаються несприятливими, тому краще зайнятися розпушуванням ґрунту, обрізанням дерев. Можете посіяти у теплиці фенхель, салат, базилік.

6 березня 2023 року

Висівання декоративних рослин — найкраща справа, якою можна зайнятися цього дня. Також можна їх підживлювати, поливати, обробляти різними засобами від шкідників чи хвороб.

7 березня 2023 року

Не рекомендовано займатися рослинами під час повні.

8-17 березня 2023 року

Ці дні дуже сприятливі для садівництва, тому фахівці радять зайнятися:

висаджуванням однорічних та багаторічних квітів, декоративних рослин;

догляданням за тепличними та домашніми рослинами;

висіванням огірків, капусти, спаржі, селери, болгарського перцю, цибулі-порей, раннього редису;

обрізання, підживлення, щеплення, оброблення органічними добривами дерев, розпушування ґрунту в саду і на городі.

18-23 березня 2023 року

На новий Місяць займатися садівництвом та городництвом не варто. Проте можете робити найпростіші процедури, щоб не витрачати часу: прополювати, обробляти рослини від шкідників, підгортати розсаду).

24-30 березня 2023 року

В ці дні можете виконувати будь-яку роботу, крім обприскування рослин хімікатами. Вони є сприятливими для висаджування помідорів, зелені, баклажанів, різних видів капусти, огірків, болгарського перцю, гороху, квасолі та однорічних квітів. Можете проводити і санітарні роботи в своєму саду. Зокрема, вносити мінеральні добрива, обрізати чи щеплювати дерева.

31 березня 2023 року

З рослинами цього дня краще не працювати надто активно. Дозволяється підготувати грядки до майбутнього висаджування, а також привести город до ладу.

Читайте також: