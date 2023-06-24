Місячний посівний календар на липень 2023 року: чим займатися на городі в другий місяць літа

Кожен, хто хоче отримати великий урожай, використовує перевірені методики і свої власні спостереження. Саме тому дуже важливо враховувати місячний посівний календар на липень 2023 року.

Посівний календар на липень 2023 року допоможе правильно організувати свою роботу на городі, виділити найкращі та найбільш сприятливі дні для роботи з культурами. Варто звернути увагу, що в середині літа часто стоїть дуже спекотна погода, тому фронт робіт у садівників та городників досить широкий. А ще саме в липні починається новий етап — консервування.

Поряд із цим гостро стоїть проблема поливання городу й саду. Майже всі рослини в цей період потрібно поливати, та ще й робити це можна лише в ранішні або вечірні години, щоб листя не отримало опіків. У місячному посівному календарі на липень 2023 року ви знайдете поради, в які дні краще поливати культури, щоб отримати найбільшу користь від цього процесу.

Однак у липні все ще продовжують засівати грядки, особливо на місце невдалих проростей або ранніх культур, які вже були зібрані. Продовжується активна боротьба зі шкідниками і хворобами.

Місячний календар на липень 2023 року: фази Місяця

Перед ставанням до садових і городних робіт потрібно розібратися, в якій фазі буде Місяць у липні 2023 року:

зростальний — 1-2 липня, 27-31 липня;

— 1-2 липня, 27-31 липня; повний — 3 липня;

— 3 липня; щербатий — 4-9 липня, 11-16 липня;

— 4-9 липня, 11-16 липня; молодик — 17 липня.

Посівний календар на липень 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у липні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний посівний календар на липень 2023 року / Фото: ТСН.ua

Також варто заздалегідь дізнатися про сприятливі дні для садіння різних культур та інших робіт:

картопля — 4, 7, 8 липня;

— 4, 7, 8 липня; редис — 4, 18, 24-28, 31 липня;

— 4, 18, 24-28, 31 липня; морква, буряк — 7, 8 липня;

— 7, 8 липня; цибуля на зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 липня;

— 4, 7-11, 24, 25, 31 липня; томати — 18, 26-28, 31 липня;

— 18, 26-28, 31 липня; солодкий і гострий перець — 24-28 липня;

— 24-28 липня; огірки — 18, 24-28 липня;

— 18, 24-28 липня; броколі, цвітна капуста — 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня;

— 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня; рання капуста — 24, 25, 31 липня;

— 24, 25, 31 липня; стеблева селера — 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня;

— 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня; кабачки, патисони, гарбуз — 18, 24, 25 липня;

— 18, 24, 25 липня; квасоля, горох, сочевиця, нут — 24, 25 липня;

— 24, 25 липня; листовий салат — 7-11, 24, 25 липня;

— 7-11, 24, 25 липня; шпинат — 9-11, 18, 24, 25 липня;

— 9-11, 18, 24, 25 липня; рукола — 7-11, 18, 26-28 липня;

— 7-11, 18, 26-28 липня; кріп і фенхель — 12, 13, 31 липня;

— 12, 13, 31 липня; петрушка, кінза — 7-11, 24, 25 липня.

Також варто звернути увагу на місячний посівний календар, щоб організувати роботи в саду й на городі. Адже тут також є свої сприятливі і несприятливі дні. Зокрема, сапати бур'яни рекомендовано 1-3, 5, 6, 9-11, 17, 29, 30 липня, проріджувати та пікірувати 4, 12, 13 липня, активно поливати 7, 8, 18, 26-28 липня. А ось займатися підживленням органічними добривами добре 4, 7, 8, 12, 13, 16 липня, а мінеральними добривами - 18, 26-28, 31 липня. Закладання зелених добрив, компостування проводиться 9-11, 17 липня, а обрізання, омолоджування та формування - 4 липня. Боротися зі шкідниками рекомендовано 5, 6, 9-11, 14, 15, 17 липня, консервувати та сушити урожай 1-6, 12-31, а займатися засолюванням і квашенням - 1-3, 29-31 липня.

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