Місячний посівний календар на листопад 2022 року: чим зайнятися в саду та на городі

В останній місяць осені погода вже відрізняється стійкими заморозками та низькою температурою. Але все ще можна працювати на городі та в саду. Не забути про основні роботи допоможе посівний календар на листопад 2022 року. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Що робити в саду і на городі в листопаді

Для квітникарів та городників останній місяць осені - сезон ще далекий до завершення. Насамперед, у саду потрібно викопати цибулинні квіти та прибрати їх на зиму.

В теплицях вже підростає молодий посадковий матеріал. А ще в листопаді не пізно висаджувати на городі та в саду деякі декоративні рослини на зиму. Наприклад, можна засіяти грядки петрушкою та морквою, а потім накрити їх плівкою, щоб захистити від випадання снігу.

Не забувайте про осіннє прополювання городу, щоб значно зменшити кількість бур'янів навесні.

Місячний посівний календар на листопад 2022 року: таблиця

Місячний посівний календар на листопад 2022 року: сприятливі (зеленим), несприятливі (червоним) та нейтральні (сірим) дні для висівання / Фото: ТСН.ua

1-2 листопада (Місяць зростає) - повільно з саду роботи переміщаються до підвалу та теплиці, щоб проконтролювати зберігання овочів і фруктів. Можна висаджувати в будинку чи теплиці домашні рослини, які швидко зростають. Проводиться вигонка цибулі на перо, а також щепляться плодові культури. В садах обрізаються дерева й кущі, відбувається пікірування розсади.

(Місяць зростає) - повільно з саду роботи переміщаються до підвалу та теплиці, щоб проконтролювати зберігання овочів і фруктів. Можна висаджувати в будинку чи теплиці домашні рослини, які швидко зростають. Проводиться вигонка цибулі на перо, а також щепляться плодові культури. В садах обрізаються дерева й кущі, відбувається пікірування розсади. 3 листопада (Місяць зростає) - цього дня краще обробити садовий інвентар: почистити його і впорядкувати. Можна розпочинати висаджувати в домашніх умовах зелені культури.

(Місяць зростає) - цього дня краще обробити садовий інвентар: почистити його і впорядкувати. Можна розпочинати висаджувати в домашніх умовах зелені культури. 4 листопада (Місяць повний) - роботою краще не навантажуватися. Можна зайнятися проріджуванням сходів та розпушити ґрунт.

(Місяць повний) - роботою краще не навантажуватися. Можна зайнятися проріджуванням сходів та розпушити ґрунт. 5 листопада (Місяць спадає) - це сприятливий день для висівання підзимих коренеплідних культур. Також можна квасити капусту. Якщо є час, можна зайнятися обрізанням виноградної лози і фомуванням кущів та дерев.

(Місяць спадає) - це сприятливий день для висівання підзимих коренеплідних культур. Також можна квасити капусту. Якщо є час, можна зайнятися обрізанням виноградної лози і фомуванням кущів та дерев. 6-7 листопада (Місяць спадає) - вдалі дні, щоб позбутися земляної кірки, обробити домашні рослини від грибків та шкідників, вкрити троянди на зиму, обрізати виноградну лозу та заготовити живці.

(Місяць спадає) - вдалі дні, щоб позбутися земляної кірки, обробити домашні рослини від грибків та шкідників, вкрити троянди на зиму, обрізати виноградну лозу та заготовити живці. 8-9 листопада (Місяць спадає) - вдалий період для підзимого висівання коренеплодів. Також варто підгодувати та полити кімнатні рослини, зробити обрізання за необхідності.

(Місяць спадає) - вдалий період для підзимого висівання коренеплодів. Також варто підгодувати та полити кімнатні рослини, зробити обрізання за необхідності. 10-11 листопада (Місяць спадає) - в ці дні можна спушувати землю, а також обробляти від шкідників рослини. Можете пересаджувати кімнатні рослини з потужною кореневою системою до більш просторих горщиків. Також в ці дні добре квасити капусту.

(Місяць спадає) - в ці дні можна спушувати землю, а також обробляти від шкідників рослини. Можете пересаджувати кімнатні рослини з потужною кореневою системою до більш просторих горщиків. Також в ці дні добре квасити капусту. 12-13 листопада (Місяць спадає) - краще не планувати багато справ. Можна вносити добрива в ґрунт для перекопування, прополювати і займатися дрібними роботами в саду.

(Місяць спадає) - краще не планувати багато справ. Можна вносити добрива в ґрунт для перекопування, прополювати і займатися дрібними роботами в саду. 14-15 листопада (Місяць спадає) - в ці дні обрізання буде сприяти гарному зростанню рослин. Також варто вносити добрива й перекопувати.

(Місяць спадає) - в ці дні обрізання буде сприяти гарному зростанню рослин. Також варто вносити добрива й перекопувати. 16-17 листопада (Місяць спадає) - якщо до цього ви ще не вносили добрива для перекопування, варто це зробити. Можна також прополювати бур'яни та обробляти сад від шкідників.

(Місяць спадає) - якщо до цього ви ще не вносили добрива для перекопування, варто це зробити. Можна також прополювати бур'яни та обробляти сад від шкідників. 18 листопада (Молодик) - найкраще підготувати до зими сад: вкрити неморозостійкі рослини, заховати непотрібний садовий інвентар.

(Молодик) - найкраще підготувати до зими сад: вкрити неморозостійкі рослини, заховати непотрібний садовий інвентар. 19-20 листопада (Місяць зростає) - варто зайнятися домашнім садівництвом: замульчувати і розпушити в горщиках ґрунт. Також можна висіяти пасльонові культури, обприскати вологолюбні рослини та підсвітити насіння і розсаду люмінесцентними лампами.

(Місяць зростає) - варто зайнятися домашнім садівництвом: замульчувати і розпушити в горщиках ґрунт. Також можна висіяти пасльонові культури, обприскати вологолюбні рослини та підсвітити насіння і розсаду люмінесцентними лампами. 21-23 листопада (Місяць зростає) - ці дні сприятливі для висаджування цибулі на вигонку, замочування насіння та оброблення кімнатних рослин від шкідників і хвороб. Також за бажання можна висіяти пряно-ароматичні культури (кріп, шніт-цибуля, естрагон, кмин, фенхель, коріандр).

(Місяць зростає) - ці дні сприятливі для висаджування цибулі на вигонку, замочування насіння та оброблення кімнатних рослин від шкідників і хвороб. Також за бажання можна висіяти пряно-ароматичні культури (кріп, шніт-цибуля, естрагон, кмин, фенхель, коріандр). 24-25 листопада (Місяць зростає) - в ці дні варто зайнятися господарською роботою на ділянці та підготувати її до зими. Насіння та добрива закуповуються, перевіряється справність садового інвентарю.

(Місяць зростає) - в ці дні варто зайнятися господарською роботою на ділянці та підготувати її до зими. Насіння та добрива закуповуються, перевіряється справність садового інвентарю. 26-28 листопада (Місяць зростає) - сприятливий період для вирощування овочевих культур у домашніх умовах. Можна підсвічувати розсаду лампами, щоб вона не витягувалася.

(Місяць зростає) - сприятливий період для вирощування овочевих культур у домашніх умовах. Можна підсвічувати розсаду лампами, щоб вона не витягувалася. 29 листопада (Місяць зростає) - перевіряється урожай у сховищах, якщо заморозки дуже сильні, ящики утеплюються. Можна далі сіяти рослини, що швидко зростають, у теплицях чи в домашніх умовах (пекінська капуста, цибуля).

(Місяць зростає) - перевіряється урожай у сховищах, якщо заморозки дуже сильні, ящики утеплюються. Можна далі сіяти рослини, що швидко зростають, у теплицях чи в домашніх умовах (пекінська капуста, цибуля). 30 листопада (Місяць зростає) - проводиться розпушування ґрунту навколо пересаджених смородини й аґрусу.

Чим зайнятися на ділянці в листопаді

Місячний посівний календар на листопад 2022 року: таблиця / Фото: Pexels

В листопаді потрібно захистити рослини від холодів. Теплолюбну полуницю обов'язково накривають мульчою та ялиновим гіллям, виноградну лозу притискають до землі, а потім присипають торфом на темну плівку.

Відбувається культивування ґрунту, оптимальний час для якого підкаже посівний календар на листопад 2022 року. Оброблення ґрунту треба виконувати якомога пізніше. Навколо кущів та стовбурів канавки потрібно присипати торфом.

Обов'язково огляньте в кінці осені урожай щодо зіпсованих овочів і фруктів. Їх потрібно негайно викинути. Наприклад, до компостної ями.

Також не забудьте продезінфікувати теплиці перед настанням заморозків. Адже в них будуть зростати редис і цибуля на перо. Коли це краще робити - дивіться в посівному календарі на листопад.

Дуже важливо перевірити садовий інвентар та привести його до ладу: позбутися іржі, загострити, відремонтувати, змастити олією, прибрати на зиму.