"Мітка вбивці": Подоляк розповів, чому намагання РФ паспортизувати окуповані території провалюються

Країні-агресорці Росії не вдається видавати на тимчасово окупованих територіях свої паспорти - як вони це планували.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує: що усі намагання терориств паспортизувати захоплені українські населені пункти провалюються.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Російський паспорт - представник ОП називає "міткою вбивці" та "квитком до в'язниці народів".

"Усі намагання РФ паспортизувати окуповані території провалюються. Бо український паспорт - символ свободи, відкритих кордонів, поваги. Російський паспорт - це мітка вбивці, квиток до в'язниці народів, за залізну завісу, до трудового табору, товариства німих і безправних ізгоїв. Вибір очевидний", - зазначив Подоляк.

Як повідомлялося, українцям може загрожувати до 15 років в'язниці, якщо отримають російський паспорт. Такі зміни до Кримінального кодексу пропонуватимуть розглянути Верховній Раді. Якщо службовець чи правоохоронець, який присягав Україні, добровільно стане громадянином держави-окупанта - також отримає реальний строк від 10 до 15 років в'язниці.

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