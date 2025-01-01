Митна служба відновлює перевірки нехарчової продукції

Раніше вони були призупинені через воєнний стан.

Від 1 січня 2025 року в Україні поновлюється державний контроль за нехарчовою продукцією.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1511 від 27 грудня 2024 року, повідомляють в Державній службі України.

Кабмін визнав недійсною постанову № 550 від 3 травня 2022 року, що призупиняла цей контроль під час воєнного стану.

"Відтак, починаючи з січня наступного року, митні органи здійснюватимуть контроль усіх без винятку видів продукції, що включені до Планів державного контролю продукції, які затверджені Секторальними планами державного ринкового нагляду відповідних органів на 2025 рік", - зазначили в Митній службі.

Нагадаємо, Смілянський очолив реформування української митниці.

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