Митники вилучили 30 ящиків брендованого одягу, який везли під виглядом гумдопомоги: товар передадуть ЗСУ

Усі вони прибули з Польщі.

Митники вилучили 30 ящиків брендового одягу, який везли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги - весь товар передадуть Збройним силам України .

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби в Telegram.

"Надвечір 6 березня працівники митного поста "Мостиська", спільно з мобільною групою у складі працівників відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці та співробітників ТУ ДБР у м. Львові не допустили переміщення брендового одягу без проходження митного контролю в автомобілі, який перевозив гуманітарну допомогу.

Під час огляду мікроавтобуса, який прибув із Польщі, було виявлено 30 ящиків нових футболок відомих світових виробників", - йдеться в повідомленні.

Матеріали у цій справі передані до ДБР, товар буде вилучено та передано для потреб Збройних Сил України.

Додамо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174, на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гумдопомоги здійснюється за максимально спрощеною процедурою, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

"При цьому посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів", - додали у відомстві.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од.,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,

артилерійських систем –117 од.,

РСЗВ - 50 од.,

засоби ППО - 23 од.,

літаків – 46 од.,

гелікоптерів – 68 од.,

автомобільної техніки - 454 од.,

кораблі / катери - 3 од.,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.