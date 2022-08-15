"Митний безвіз" із Євросоюзом: Шмигаль повідомив про ухвалений закон

Проєкт закону №7420 був підтриманий у першому читанні народними депутатами у червні поточного року. За нього проголосували 269 депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон (реєстр. №7420) про "митний безвіз", який передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Європейського Союзу.

Про це повідомив у Телеграмі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Документ наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу. Зокрема, вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів", - зазначив Шмигаль.

За його інформацією, зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики.

Подальше укладення "митного безвізу" із ЄС дасть можливість Україні запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів із 36 країнами в режимі реального часу, спеціальні транзитні спрощення та прості й рівні умови для фінансових гарантів.

Нагадаємо, українські парламентарі звернулися до ООН, ЄС, Європейської Ради через ядерний тероризм РФ на ЗАЕС.

Згідно з документом парламентам та урядам держав – членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонується звернутися до Генеральної конференції Агентства щодо призупинення дії привілеїв та прав російської федерації як члена МАГАТЕ, а також позбавлення росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у різних програмах співробітництва.

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