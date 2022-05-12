Митрополичий фонд ПЦУ збудує тимчасове житло для родин, які через війну залишилися просто неба

До середини літа будуть зведені будинки для 50 родин, перші з них зможуть заселитися вже на початку червня.

"Митрополичий фонд Православної Церкви України будуватиме тимчасове комфортне житло для тих, хто зараз його найбільше потребує, – для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами. Вартість першого етапу ініціативи – 20 мільйонів гривень, їх вже виділив фонду голова його Меценатської ради Андрій Мацола", — про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній.



На ці кошти до середини літа будуть зведені будинки для 50 родин, перші з них зможуть заселитися вже на початку червня. Встановлення модульних будинків буде розпочато з Київщини: в Гостомелі, в селах Озерне, Мощун та інших населених пунктах, що постраждали під час війни.



"Рашисти вміють лише знищувати і руйнувати, ми ж, українці, вміємо об‘єднуватися і будувати. І це ще одне підтвердження того, що ми не "адін народ", а різні цивілізації. Гостомель, Озера, Мощун, Ірпінь, Буча — всі вони поруч з Вишгородом, місцем, де мешкає моя сім‘я. Жителі цих міст і сіл — мої сусіди. Тисячі з них сьогодні, після російської окупації, залишилися без власного житла, буквально без даху над головою. Бачачи їхнє горе, ніхто не може залишитися байдужим, а сусіди тим більше не можуть залишитися осторонь", — каже Андрій Мацола, голова Меценатської ради Митрополичого фонду Православної Церкви України.



Планується, що згодом, після відновлення помешкань родин на Київщині, буде можливість передати це житло іншим постраждалим від війни українцям.

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