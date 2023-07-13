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Митрополит Павло договорився: екснастоятелю Києво-Печерської Лаври оголошено нову підозру через його інтерв’ю

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Митрополит Павло договорився: екснастоятелю Києво-Печерської Лаври оголошено нову підозру через його інтерв’ю

Екснаміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу оголосили нову підозру / Фото: СБУ

Священнослужитель Московського патріархату у розмові з журналістами заперечував існування України як суверенної держави.

Колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебідю) Служба безпеки Україна оголосила про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомили в четвер, 13 липня, у пресслужбі СБУ.

У повідомленні йдеться, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит Павло в інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ заперечив існування України як суверенної держави. Також він назвав російську збройну агресію проти України “громадянським конфліктом”, який триває від 2014 року.

“Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика”, - повідомили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за ч. 2 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів”, - повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо,  30 червня Солом’янський суд міста Києва продовжив запобіжний захід для екснамісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебідя). Він перебуватиме під домашнім арештом ще упродовж двох місяців.

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Дата публікації
Перегляди
971
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