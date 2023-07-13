Митрополит Павло договорився: екснастоятелю Києво-Печерської Лаври оголошено нову підозру через його інтерв’ю

Священнослужитель Московського патріархату у розмові з журналістами заперечував існування України як суверенної держави.

Колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебідю) Служба безпеки Україна оголосила про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомили в четвер, 13 липня, у пресслужбі СБУ.

У повідомленні йдеться, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит Павло в інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ заперечив існування України як суверенної держави. Також він назвав російську збройну агресію проти України “громадянським конфліктом”, який триває від 2014 року.

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“Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика”, - повідомили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за ч. 2 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів”, - повідомили у пресслужбі СБУ.

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