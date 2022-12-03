Митрополит УПЦ МП після візиту СБУ втік із України: де його знайшли

Митрополит Чернівецької єпартії УПЦ МП Мелетій, у якого, за свідченням СБУ, під час обшуків з-поміж іншого було знайдено документи про російське громадянство, поїхав до Молдови.

Про це йдеться у дописі одного з молдовський єпископств.

Відомо, що Мелетій 1 грудня в Єпископському соборі князя Невського разом із місцевим архієреєм Петру провів спільну літургію на честь ювілею духовної служби.

Повідомляється, що Мелетія супроводжували служителі Чернівецької єпархії.

У дописі йдеться про те, архієпископ Петро вже багато років має духовну дружбу з митрополитом Мелетієм, для чого був запрошений взяти участь в урочистому богослужінні, присвяченому святкуванню 55-річчя життя і 35 років служіння архієпископа Петра.

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СБУ повідомила, що в результаті слідчих дій виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Виявлено агітаційну російську літературу, а також документи окупантів, які раніше брали участь у бойових діях проти ЗСУ.

Служба безпеки України знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень російських військових, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

"Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски московської церкви тощо", - сказано в повідомленні.

Крім того, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП під час обшуку застали у ліжку з хлопцем із церковного хору.

УПЦ МП і війна

УПЦ МП вперто продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, про який згадував у зверненні президент Зеленський. В цьому документі має бути чітко зазначено, що конфесія не пов'язана з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону, який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці Росії.

Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом.

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