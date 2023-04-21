Митрополита УПЦ МП Павла залишили під домашнім арештом: той озвучив на суді низку скарг

Екснамісник лаври стверджував, що йому нічим заряджати свій електронний браслет.

Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) під цілодобовим домашнім арештом, відхиливши скаргу адвокатів.

Про це оголосила головуюча колегії суддів Тетяна Росік.

Захисники екснамісника Києво-Печерської лаври вимагали скасувати обраний запобіжний захід. Однак суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом з обов’язковим носінням електронного браслета до 30 травня.

"Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у межах строку досудового розслідування до 30 травня 2023 року", – оголосила Росік.

Під час засідання суду митрополит УПЦ МП скаржився на відсутність світла вдома, а відтак на начебто неможливість заряджати електроенний браслет.

"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", – побідкався Лебідь.

Додамо, що після засідання підозрюваний узявся дарувати суддям і прокурору великодні яйця.

Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання щодо запобіжного заходу подарував суддям і прокурору великодні яйця



Відео: hromadske pic.twitter.com/X6NSjNZDmp — hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023

Нагадаємо, 1 квітня митрополиту Павлу було повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Екснамісника лаври також викликали на допит.

Того ж дня суд обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

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