Митрополита УПЦ МП судитимуть за виправдовування агресії РФ: йому загрожує 8 років тюрми

Перед судом постане митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан (світське ім'я – Анатолій Єлецьких), якому вручили підозру. СБУ зібрала докази його провини, обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що глава Тульчинської єпархії УПЦ МП публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Як свідчать матеріали слідства, ієрарх поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії Іонафана кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

Нагадаємо, що 12 жовтня правоохоронці викрили митрополита Іонафана на роботі в інтересах Росії. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Після цього Іонафан потрапив до лікарні.

За інформацією видання LB.ua, серед 13 провідних діячів УПЦ МП, українське громадянство яких призупинив президент Зеленський, є митрополит Іонафан та його вікарій, єпископ Сергій (Аніцой).

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