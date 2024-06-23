Митрополита УПЦ МП, який виправдовував окупантів, звільнили з зв'язниці

Його звільнили за клопотанням Папи Римського.

Митрополита Тульчинського та Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату Йонатана (Єлецьких), засудженого на п’ять років в’язниці, звільнили.

Про це повідомили російські пропагандистські медіа із посиланням на відділ зовнішніх церковних зв’язків РПЦ.

Найближчим часом митрополит прибуде до Москви.

Папа Римський Франциск сприяв звільненню митрополита Тульчинського та Брацлавського Йонатана на прохання патріарха Кирила, повідомив ТАСС очільник Всесвітньої спілки старовірів Леонід Севастьянов.

"Владику Йонатана звільнили через втручання Папи Франциска на прохання Святішого. Папа Франциск працює і над визволенням інших архієреїв", - сказав він.

Нагадаємо, митрополита звинувачували в "зазіханні на територіальну цілісність і виправдання агресії РФ" після статті про чільну роль Московського патріархату та заперечення самостійності ПЦУ.

Також слідство заявляло, що він зберігав на комп'ютері пропагандистські листівки для подальшого поширення серед громадян. Згідно з висновком експертизи, вони містять заклики до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання збройної агресії РФ проти України, визнання правомірної окупації нею українських територій та заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

Суд засудив до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна очільника Тульчинської єпархії УПЦ. Також Йонатана позбавили українського громадянства.

Сам Йонатан своєї провини не визнає та вважає звинувачення проти себе провокацією.

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