Митрополиту УПЦ МП Павлу обирають запобіжний захід: що відбувається на місці (фото)

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні, 1 квітня, обирають запобіжний захід митрополиту УПЦ Павлу Лебедю.

Як передає кореспондент ТСН.ua, на місці чергують понад два десятки поліції.

"Вони перевіряють усіх відвідувачів та людей, які заходять на територію. Охорона суду сказала, що засідання наразі йде, утім, журналістів не допускають навіть у приміщення суду, через вихідний", - повідомив журналіст.

Що передувало?

Служба безпеки України, вранці, 1 квітня, о 7:30 оголосила підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Згодом митрополита Української православної церкви Московського патріархату, намісника Лаври Павла викликали на допит.

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У Києво-Печерській лаврі продовжують нагнітати паніку щодо виселення монахів УПЦ МП. Деякі віряни та священики запевняють – щойно ченці покинуть Лавру, то на Київ чекають різноманітні катаклізми: повінь, землетруси, прорив дамби Київського моря тощо.

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