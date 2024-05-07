Митрополиту УПЦ МП Запорізькому і Мелітопольському обрали запобіжний захід

Митрополит свою провину не визнав.
Запорізькому та Мелітопольському митрополиту УПЦ МП Луці Андрію Коваленку обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 1 липня/
Про це повідомили кореспонденти видання "Ґрати" із зали суду, передає "Суспільне".
За даними слідства, священник висловлював зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій під час літургій, а також "розхитував обстановку у фронтовому регіоні на користь РФ".
Водночас сам Коваленко свою провину не визнає.
Нагадаємо, на Буковині на 102 тисячі гривень оштрафували священника Свято-Вознесенського чоловічого монастиря.
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