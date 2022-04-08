МІУ працює над відновленням інфраструктури у звільнених областях – Кубраков

У Київській, Сумській та Чернігівській областях, які нещодавно звільнили від російських окупантів, триває відновлення інфраструктури та перебудова логістичних ланцюжків для запуску економіки цих регіонів.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков після поїздки з робочим візитом на Чернігівщину.

«Разом зі стартом відновлення інфраструктури постраждалих територій, ми вимушені в оперативному режимі позбавлятися слідів варварства, що залишили по собі російські загарбники. Це частини завали будинків, повалені дерева, спалені машини», – розповів міністр.

За його словами, з 8 квітня планують розпочати роботи на трасі М-01 Київ - Чернігів, яка є критично важливим логістичним маршрутом для Чернігівщини. Також організовано прибирання міст та сіл області.

«Ми проводимо перемовини з місцевим бізнесом, шукаємо варіанти для швидкого відновлення роботи підприємств, відновлення чи перебудови ланцюжків постачання. Пріоритет – запуск економіки усіх звільнених регіонів», – зазначив він.

На Київщині наразі вже розчищено 29 км траси М-06 Київ - Чоп. Також продовжуються роботи з прибирання Ірпеня, 16 км вулиць якого вже також розчищено. Разом з тим триває облаштування тимчасових доріг поруч з тимчасовими переправами, які забезпечать сполучення міст-супутників зі столицею.

У Сумській області продовжується прибирання маршруту Н-12 Суми – Полтава. Найближчими днями стартує прибирання інших доріг області та приведення до ладу міста Тростянець.

«Нагадаю, що саме у цьому місці знаходиться Тростянецька шоколадна фабрика – системоутворююче виробництво, яке забезпечує близько 1100 робочих місць в Україні. Ми підтримуємо контакт з керівництвом Mondelez (компанією-власником підприємства), – і будемо робити все можливе зі свого боку для того, щоб фабрика працювала на повну потужність, створювала робочі місця і сплачувала податки», – написав Кубраков.

Вищезгадані кроки є лише початком, після яких розпочнеться масштабна відбудова. Уряд робитиме все, щоб економіка працювала, а країна жила і мала можливості допомагати силам оборони.

«Це наша ключова місія», – наголосив міністр.

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