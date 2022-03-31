МІУ розпочало роботу над відновленням інфраструктури Харківщини

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час візиту на Харківщину обговорив з представниками місцевої влади відновлення автомобільного та залізничного сполучення, сталої логістики для бізнесу та відбудову зруйнованого житла на Харківщині.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

“Ми збираємо дані щодо усіх втрат — росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни”, - зазначив він.

Кубраков також повідомив, що обговорив з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим соціальну та транспортну інфраструктуру.

Наразі, за його словами, вже налагоджена системна логістика для постачання у Харків гуманітарної допомоги. Наступний крок — перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

“Після тимчасової окупації частини територій, блокування морських портів ми змушені шукати нові логістичні рішення для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків. У всіх регіонах ми системно розбираємо кожен окремий випадок — і завжди знаходимо рішення”, - сказав Кубраков.

Міністр запевнив, що на рівні держави розробляються усі можливі варіанти компенсації, зниження податкового та бюрократичного навантаження для підприємців.

“Ми готові працювати детально з кожним окремим випадком, щоб міста оживали та працювали”, - підсумував Кубраков, наголосивши, що з наступного тижня запускаються у роботу великі металургійні заводи і з кожним днем, тижнем таких підприємств ставатиме більше.