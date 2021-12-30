"Мій тато постійно знущається з мене і мами": у Харкові підліток зробив батька "відомим" і поскаржився на бездіяльність поліції

"Мій тато постійно знущається з мене і мами": у Харкові підліток зробив батька "відомим" і поскаржився на бездіяльність поліції

Хлопець відкрито заявив про проблеми у його родині і сімейне насильство з боку нетверезого батька.

У Харкові хлопець відкрито через соцмережі поскаржився на знущання батька і бездіяльність поліції.

Також читайте Душив сина і тягав дружину за волосся: у Тернополі чоловік сплатить за домашнє насильство мізерну суму

Пост харків'янина розмістили у мережі.

"Мій батько постійно знущається з мене і моєї мами. Ми терпимо постійні образи, докори, наклеп, погрози. Завдання тілесних ушкоджень моїй мамі: перелом носа, перелом ноги, численні синці та забої", - написав він.

Хлопець розповів, що днями батько побив маму кулаками по голові. Після побиття син з матір'ю викликали поліцію, але правоохоронці, за його словами, жодних заходів не вжили..

"Вони просто провели бесіду і пригрозили мені терміном, якщо я під час захисту якось завдам йому шкоди. Судмедекспертиза відмовилася знімати побої, тому як відсутні синці, майже вся опухла ліва частина обличчя була просто "непомічена", за їхніми словами, жодних побоїв немає, експертизу складати немає з чого", - розповідає хлопець.

Він додає, що прохання правоохоронців оформити тимчасовий припис до 10 діб (заборона на перебування у місці проживання постраждалих), було просто відхилено. Аргументуючи це тим, що це можна зробити лише якщо вони знімуть побої.

У Мережі відреагували на допис хлопця і порадили йому все ж таки звернутися по допомогу до юристів:

Збирайте документи з приводу домашнього насильства.

Скористайтеся послугами безкоштовної правової допомоги.

Мені 25 років. Було точнісінько так більшу частину мого юнацького віку. Правоохоронці нічого не вирішили, і дуже важко взагалі якось це вирішити. На жаль, з особистого досвіду - допомагає лише фізична сила. Сил автору та його мамі. Знаю сам як це важко.

Нагадаємо, що у Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті. Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, а кривднику за нанесення тяжких тілесних ушкоджень повідомлено про підозру.

Читайте також: